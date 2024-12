La nouvelle app CFF va notamment vous permettre de réserver vos trains de nuit. Image: watson / Shutterstock

La nouvelle application CFF répond à une demande incessante des voyageurs

La nouvelle application CFF va permettre de répondre à l'une des demandes phares de ses utilisateurs: les voyages internationaux. On l'a testée et on vous dit tout.

Daniel Schurter Suivez-moi

Depuis fin octobre, l'application Mobile CFF propose une nouvelle fonctionnalité: la réservation de voyages internationaux en train. Une innovation qui s'inscrit dans le cadre d'une refonte complète de l'application. À l'occasion du lancement de sa version bêta «Preview CFF», watson a pu la tester en exclusivité et voici ce qu'on peut vous en dire!

L'achat de billets internationaux via l'app CFF

Sayanthan Jeyakumar, directeur de Mobile CFF, avait promis en 2022 lors de la refonte de l'appli CFF qu'il serait possible d'acheter des billets pour l'étranger sur son téléphone portable. C'est désormais possible depuis le 23 octobre 2024. Une nouveauté qui répond à un véritable besoin des clients, comme le montrent les chiffres de vente enregistrés jusqu'à présent. Les «destinations phares» étaient, outre la métropole du nord de l'Italie Milan, les villes françaises Paris et Lyon ainsi que Strasbourg et Colmar (Alsace).

«Un mois après le lancement de cette fonction, nous enregistrons une croissance constante des ventes internationales sur l'application mobile, avec environ 3000 achats par jour» Sayanthan Jeyakumar

Une fonctionnalité pensée pour inspirer

Ainsi, pour faire face à l’engouement croissant des Suisses pour les voyages en train, notamment à l’étranger, les CFF adaptent leur offre numérique. Grâce à une nouvelle fonctionnalité baptisée «Inspiration», l'application mobile se rapproche du concept d’une agence de voyages en ligne. Cette innovation, qui promet de simplifier la planification et la réservation, s’inscrit dans une stratégie visant à répondre aux attentes d’une clientèle toujours plus exigeante. Objectif: simplifier la découverte, la planification et la comparaison des offres.

Bien sûr, il y a aussi des destinations alléchantes en Suisse, y compris des offres spéciales. Image: watson

Et l'équipe chargée du développer de ce nouvel outil n'a pas chaumé, la preuve ci-dessous. La facilité d'utilisation de la nouvelle fonction de l'App CFF est comme d'habitude très élevée: d'un simple tapotement, on accède à la zone «Inspiration», où des destinations alléchantes s'affichent avec leur photo et leur prix le plus bas. L'application semble agréablement épurée et on ne se sent pas dépassé lorsqu'on navigue à travers les offres et les options.

Seules les liaisons pouvant réellement être réservées sont affichées. Et en vert, les offres économiques et les prix bas sont affichés. screenshot: SBB

Des prix compétitifs

Lors de notre phase de test, nous avons pu constaté que les prix des billets internationaux restent compétitifs grâce au système centralisé des CFF, qui collabore avec des compagnies ferroviaires partenaires. Toutefois, de légères variations de prix ont été relevées par rapport à des applications comme DB Navigator ou Trenitalia. Pour les clients sensibles au coût, utiliser des plateformes étrangères peut donc s’avérer judicieux, notamment en raison des fluctuations du taux de change.

Rien n'a changé pour le processus d'achat des billets Quelques étapes suffisent pour effectuer une réservation. screenshots: SBB

Selon les CFF, en fonction de la durée et des destinations du voyage, les pass Interrail constituent une alternative pratique et bon marché. Pour les voyageurs à la recherche de la meilleure affaire, les CFF conseillent d’explorer également des plateformes étrangères, notamment en raison du taux de change.

En tapant dans le champ de recherche, il est possible de sélectionner le pays ou de saisir une destination concrète. screenshot: watson

Le défi du taux de change

Actuellement, l’euro, plus faible que le franc suisse, n’est pas directement répercuté par les CFF, qui ajustent leur taux par paliers. Une adaptation plus fréquente est toutefois à l’étude.

«On examine actuellement si, d'un point de vue technique, il est possible d'adapter le taux de change plus fréquemment»

Le Tages-Anzeiger avait indiqué début décembre que l'adaptation du taux de change de l'euro nécessitait, selon les CFF, divers ajustements techniques et s'effectuait par paliers de cinq centimes. Le 1er décembre, il a été adapté à 95 centimes pour un euro.

Quand la nouvelle application CFF sera-t-elle disponible?

L'outil «Inspiration» a d'abord été lancée sur la version bêta de l'app CFF Preview le 12 décembre sur iOS. La version Android suivra au moins de janvier. Les nouveautés seront ensuite testées par une communauté de 250 000 utilisateurs avant d’être intégrées à l’application principale, utilisée par 4,5 millions de clients.

Notez que rien ne change pour les usagers des transports publics qui savent exactement où et quand ils veulent aller. Ils peuvent acheter le billet souhaité avec l'horaire tactile qui a été introduit en 2022 ou de manière traditionnelle en saisissant un lieu de départ et une destination. Cela représente encore la majorité des ventes de billets, à savoir plus de 75%.

Quels billets internationaux peut-on réserver via l'app CFF?

L’application Mobile CFF permet déjà de réserver des voyages internationaux vers la plupart des pays voisins de la Suisse ainsi que le Benelux. Ces destinations incluent notamment la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Croatie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque et la Hongrie. Certaines destinations clés, comme celles en Croatie ou en République tchèque, sont cependant limitées.

Outre les villes européennes, un voyage au Jungfraujoch est également recommandé au départ de Zurich. Image: watson

Il est également possible de réserver des trajets internes dans ces pays, par exemple un billet entre Milan et Turin avec réservation de place. Selon les CFF, la solution actuelle couvre déjà 98% des besoins des clients.

En plus des pays cités, des liaisons comme l’Eurostar vers Londres (via Paris), le TGV vers Barcelone, ou encore les trains de jour et de nuit vers l’Europe de l’Est (République tchèque, Hongrie, Slovénie, Croatie) sont également disponibles.

Les trains de nuit: une offre en mutation

L’application Mobile CFF permet déjà de réserver des billets vers les pays voisins, le Benelux et même pour des trajets internes comme Milan-Turin, ainsi que des liaisons emblématiques telles que l’Eurostar vers Londres ou les trains de nuit vers l’Europe de l’Est. Cependant, cette réservation se fait encore via le site web ou au guichet. Bonne nouvelle, une intégration à l’application est prévue pour 2025!

Les CFF gèrent ces liaisons en partenariat avec les ÖBB (Chemins de fer fédéraux autrichiens) et d’autres opérateurs ferroviaires européens. Une récente évaluation menée par l’ONG Transport & Environment, critiquant la qualité de ces services, a suscité une réaction du service de presse des CFF.

«Les liaisons Nightjet au départ de la Suisse sont présentées sous la marque ÖBB Nightjet. Le partenariat avec les CFF est parfois rendu visible par un logo. La faible valeur dans le rating de l'ONG Transport & Environment permet de conclure que les évaluateurs ne perçoivent pas le Nightjet comme un produit des CFF. Chez ÖBB, le même produit obtient la note maximale de dix points.» Les CFF

Zurich notamment joue un rôle clé dans le réseau des trains de nuit: avec huit liaisons quotidiennes, dont cinq Nightjet, elle se positionne comme la deuxième plus grande plateforme de trains de nuit en Europe, derrière Vienne.

Vers une réservation plus intuitive

La fonctionnalité la plus demandée par les clients est la réservation graphique des sièges, explique le responsable de Mobile CFF. Inspiré des compagnies aériennes et de certains concurrents ferroviaires étrangers, ce système permettrait aux voyageurs de sélectionner précisément leur siège lors de la réservation.

«Dans l'onglet "Inspiration", nous pouvons imaginer intégrer à l'avenir d'autres filtres, comme les liaisons directes, les trains de nuit, etc., qui peuvent offrir une meilleure expérience client lors de la planification et de la réservation de voyages de vacances et de loisirs nationaux et internationaux.»

Selon les développeurs, cette innovation figure parmi les grandes étapes prévues pour 2025. Par ailleurs, des améliorations supplémentaires sont envisagées dans la section «Inspiration» de l’application, comme l’ajout de filtres pour les connexions directes, les trains de nuit, et d’autres options. Ces évolutions visent à offrir une expérience de planification et de réservation simplifiée et personnalisée pour les voyages de loisirs et de vacances, tant en Suisse qu’à l’étranger.

Et le demi-tarif Plus?

Le demi-tarif Plus, largement adopté pour les trajets en Suisse, ne peut pas être utilisé pour régler des voyages internationaux via l’application CFF. Cette offre étant purement suisse, les utilisateurs doivent basculer vers un autre mode de paiement pour effectuer de telles réservations. Ils doivent ensuite penser à reconfigurer leur mode de paiement pour leurs trajets nationaux.

Consciente de cet inconvénient, l’équipe de développement précise toutefois examiner cette possibilité à l'avenir.