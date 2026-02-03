en partie ensoleillé
Chômage

Malgré les promesses, de nombreux chômeurs sont toujours en détresse.
Le SECO n'a, manifestement, pas tenu ses promesses.Image: Keystone / Shutterstock, montage watson

«Je vais devoir emprunter de l'argent»: les chômeurs suisses désespèrent

Malgré les promesses du SECO de régulariser la situation d'ici fin janvier, de nombreux chômeurs en Suisse attendent toujours leurs indemnités, un dysfonctionnement informatique persistant depuis mi-décembre étant à l’origine des retards.
03.02.2026, 11:48

Depuis mi-décembre, de nombreux chômeurs en Suisse font face à des retards dans le versement de leurs indemnités. Le problème est lié à un dysfonctionnement informatique dans le nouveau logiciel du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

En dépit des promesses de l’administration fédérale, plusieurs demandeurs d’emploi n’ont toujours pas reçu leurs paiements. Ces retards ont créé une situation difficile, notamment pour ceux qui vivent déjà avec des moyens financiers limités.

Interrogé en janvier par nos soins, Jeton Hoxha, président de l'association lausannoise de défense des chômeurs (ADC), déclarait:

«Nous sommes débordés et nous n'arrivons pas à satisfaire tout le monde»

De nombreuses personnes encore en détresse

Comme le rappelle la RTS, Jérôme Cosandey, le directeur du travail au sein du SECO avait annoncé lors de son intervention au 19h30 du 28 janvier:

«On travaille d'arrache-pied pour pouvoir verser cet argent le plus rapidement possible, d'ici la fin du mois de janvier.»

Cependant, pour de nombreux chômeurs, la réalité est tout autre.

Amélia, une jeune femme qui attend toujours ses indemnités, déclare que, malgré ses multiples tentatives pour contacter le SECO, aucune solution n’a été trouvée. Elle précise qu’elle connaît d’autres personnes dans la même situation. Dans le 19h30 de la RTS, elle s'agace:

«On a beau appeler, envoyer des courriels, rien ne bouge»
«Si mercredi, il n'y a aucune rentrée d'argent sur mon compte, je vais devoir emprunter à la banque.»
D’autres chômeurs, comme Déborah, dont le témoignage a lui aussi été recueilli par la RTS, attendent leurs indemnités de janvier. Elle indique:

«J'ai touché celles de décembre mercredi passé et pour janvier, rien du tout»

Des chiffres qui ne concordent pas

Contacté par la RTS, le SECO défend sa gestion des paiements et assure:

«Au 30 janvier 2026, les caisses de chômage ont versé, à l'échelon national, quelque 400 millions de francs en indemnités de chômage. Ce montant correspond en grande partie au total des paiements attendu à cette date.»

Malgré cette déclaration, des chiffres provenant de la Caisse cantonale genevoise de chômage révèlent que 40% des demandeurs d’emploi dans le canton attendent toujours leurs indemnités. Cela démontre que, même si certains paiements ont été effectués, un nombre significatif de chômeurs reste encore aujourd'hui sans soutien financier.

Au micro de la RTS lors du 19h30 de la veille, Davide De Filippo, le président de la Communauté genevoise d’action syndicale, invite le SECO à «arrêter de communiquer de manière fallacieuse». Il considère également que l'organisme peut faire un geste de dédommagement envers les personnes lésées, l'assurance chômage ayant «réalisé des bénéfices ces dernières années». (ysc)

