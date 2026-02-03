«Je vais devoir emprunter de l'argent»: les chômeurs suisses désespèrent
Depuis mi-décembre, de nombreux chômeurs en Suisse font face à des retards dans le versement de leurs indemnités. Le problème est lié à un dysfonctionnement informatique dans le nouveau logiciel du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).
En dépit des promesses de l’administration fédérale, plusieurs demandeurs d’emploi n’ont toujours pas reçu leurs paiements. Ces retards ont créé une situation difficile, notamment pour ceux qui vivent déjà avec des moyens financiers limités.
Interrogé en janvier par nos soins, Jeton Hoxha, président de l'association lausannoise de défense des chômeurs (ADC), déclarait:
De nombreuses personnes encore en détresse
Comme le rappelle la RTS, Jérôme Cosandey, le directeur du travail au sein du SECO avait annoncé lors de son intervention au 19h30 du 28 janvier:
Cependant, pour de nombreux chômeurs, la réalité est tout autre.
Amélia, une jeune femme qui attend toujours ses indemnités, déclare que, malgré ses multiples tentatives pour contacter le SECO, aucune solution n’a été trouvée. Elle précise qu’elle connaît d’autres personnes dans la même situation. Dans le 19h30 de la RTS, elle s'agace:
D’autres chômeurs, comme Déborah, dont le témoignage a lui aussi été recueilli par la RTS, attendent leurs indemnités de janvier. Elle indique:
Des chiffres qui ne concordent pas
Contacté par la RTS, le SECO défend sa gestion des paiements et assure:
Malgré cette déclaration, des chiffres provenant de la Caisse cantonale genevoise de chômage révèlent que 40% des demandeurs d’emploi dans le canton attendent toujours leurs indemnités. Cela démontre que, même si certains paiements ont été effectués, un nombre significatif de chômeurs reste encore aujourd'hui sans soutien financier.
Au micro de la RTS lors du 19h30 de la veille, Davide De Filippo, le président de la Communauté genevoise d’action syndicale, invite le SECO à «arrêter de communiquer de manière fallacieuse». Il considère également que l'organisme peut faire un geste de dédommagement envers les personnes lésées, l'assurance chômage ayant «réalisé des bénéfices ces dernières années». (ysc)