La nouvelle photo du Conseil fédéral avec Martin Pfister (arrière droit). Arthur Gamsa

La nouvelle photo du Conseil fédéral cache quelques messages

Au milieu des centaines de visages suisses du photo-montage, on trouve désormais le sourire de Martin Pfister, et quelques changements intrigants.

Michael Graber / ch media

Il est là, tout sourire, Martin Pfister. Du jour au lendemain, il s'est glissé dans la photo officielle du Conseil fédéral. Depuis mardi, Viola Amherd a été remplacée par le nouvel élu zougois du Centre, selon une stratégie bien définie.

Karin Keller-Sutter avait peut-être déjà pressenti le changement à venir. La présidente de la Confédération semble avoir délibérément choisi une photo 2024 facile à retoucher.

Martin Pfister n'a ainsi pas dû être inséré à grands frais, et Viola Amherd n'a pas dû être retirée de la photo officielle moyennant un gros budget. Voilà qui devrait plaire à Keller-Sutter, soucieuse de ses finances et plutôt allergique au changement. Mais des changements, il y en a, et ils sont plutôt subtiles.

La technique du collage photo des portraits des Conseillers fédéraux permet d'insérer assez facilement un homme de 1,90 m comme Martin Pfister. Le photographe saint-gallois Arthur Gamsa a composé le cadre de l'image à partir de 1 052 portraits de citoyens helvétiques. Les visages des sept Sages ne sont, eux, pas composés d'images extérieures. Dans le portrait de Martin Pfister, on ne retrouve que du Martin Pfister. Cravate et veston, la population peut déjà y voir une représentation à laquelle il est habitué.

Mais on peut constater que le changement dans le collège a entraîné plusieurs rocades au niveau de la photo. Martin Pfister ne figure pas à la même place que Viola Amherd, le Zougois recule d'une rangée. Au premier rang, la place de la Valaisanne revient désormais à Albert Rösti. Ainsi, le bloc bourgeois constitué par le PLR et l'UDC est désormais réuni à l'avant. Le Centre et la gauche se retrouvent relégués à l'arrière de l'image.

Mais le changement de position d'Albert Rösti s'explique peut-être surtout par la plus longue durée de son mandat. De tous les conseillers fédéraux dernièrement élus, le ministre de l'énergie est celui dont la durée de mandat est la plus longue. Elisabeth Baume-Schneider n'a certes été choisie qu'une heure plus tard, mais pour le premier rang, ce sont justement ces nuances qui sont déterminantes.

L'ancienne version. Image: www.admin.ch/gov

Mais, attendez... la disposition ne peut tout de même pas être liée uniquement à la durée du mandat. Elisabeth Baume-Schneider et son collègue de parti Beat Jans ont échangé leurs positions. Le Bâlois se trouve désormais aux côtés du chancelier Viktor Rossi, et la Jurassienne derrière Keller-Sutter. S'agit-il là de souligner que les femmes restent au centre des débats, malgré la diminution de leur proportion au sein du Conseil fédéral?

Plein de nouvelles têtes

En dehors de la photo, on ignore s'il faut craindre (ou espérer) de grands bouleversements dans la politique du pays. Mais du côté des citoyens, on peut également voir une réorganisation sur la photo officielle. A se demander si le peuple anciennement représenté ne convenait plus au Conseil fédéral.

Tous les positions des visages issus du peuple ont été redistribués. Exit, par exemple, la star anonyme de l'ancienne photo, l'homme au casque à vélo. Est-il soupçonné d'avoir volé la vedette aux sept Sages?

D'une manière générale, l'équilibre de la nouvelle photo semble un peu plus calme, plus équilibré et aussi plus clair. Le Conseil fédéral semble plus compact, plus uni que solitaire. Espérons qu'il ne s'agit pas simplement d'un instantané qui va mal vieillir.

