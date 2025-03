La justice suisse submergée par les fraudes liées au Covid

L'État et ses contribuables auraient été escroqués pour plus d' un demi-milliard de francs suisses , explique la NZZ am Sonntag. (joe/ats)

La gauche prend le pouvoir à Neuchâtel et tire les leçons du cas Dittli

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a basculé à gauche. L'occasion d'aller rencontrer la Verte Céline Vara, nouvelle élue, et le socialiste Frédéric Mairy, réélu à la première place. Tous deux se sont confiés, sur eux-mêmes et sur la chose publique.

Jeudi 27 mars, à l'heure du lunch, mais on n'a pas mangé, watson a passé une demi-heure au café de l'hôtel Beaulac, à Neuchâtel, en compagnie de la Verte Céline Vara, pour deux mois encore conseillère aux Etats à Berne, et du socialiste Frédéric Mairy. Elle et lui ont été respectivement élue et réélu au Conseil d'Etat neuchâtelois, passé à gauche lors des élections du 23 mars. Avec la socialiste Florence Nater, ils y occupent trois sièges sur cinq – cas unique dans le pays. On a démarré l'entretien avec l'affaire Dittli, avant d'aborder un univers plus neuchâtelois et surtout plus personnel.