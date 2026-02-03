en partie ensoleillé
Constellation: ce site décrié par les Moretti est maintenu

epa12668552 Romain Jordan, lawyer for several victims of the bar fire, speaks to journalists in front of the Valais public prosecutor&#039;s office in Sion, Switzerland, 21 January 2026. At least 40 p ...
L'avocat genevois Romain Jordan représente plusieurs familles de victimes de la tragédie de Crans-Montana.Keystone

Cet avocat annonce «une bonne nouvelle pour l'enquête»

Lancée à l'initiative de l'avocat genevois Romain Jordan, une plateforme visant à recueillir des témoignages sur le drame du Constellation faisait l'objet d’une opposition des défenseurs des deux gérants. Mais la justice n'interviendra pas.
03.02.2026, 12:5603.02.2026, 13:37

Le site Internet lancé par Me Romain Jordan pour recueillir des témoignages et des documents en lien avec l’incendie de Crans-Montana reste actif, selon une information de Léman Bleu. Le Ministère public valaisan a pris une décision en ce sens.

Le 13 janvier dernier, Me Jordan, avocat-conseil de plusieurs familles de victimes, avait lancé un site afin de regrouper tous les documents numériques utiles en lien avec le drame du Constellation. Cette démarche avait rapidement fait l’objet d’une opposition des défenseurs de Jacques et de Jessica Moretti, quant à l’exploitabilité des documents recueillis.

«Il faut saisir les biens de ce couple»: un avocat des victimes réagit

Dans leur décision, le pool de procureures en charge de l’affaire annonce qu'aucune mesure ne sera prise contre cette plateforme, précisant demeurer attentif à l’évolution de la situation.

Pas de risque d'influence sur les témoins

Pour le MP, des avocats peuvent recueillir des moyens de preuves à soumettre à son appréciation. Les procureures en charge de l'affaire ont également estimé qu'il n'y avait pas de risque d'influence sur de potentiels témoins de la part d'avocats en utilisant cette méthode de récolte d'informations.

Me Romain Jordan «semble avoir conscience de cette limite, en ce sens qu’il n’apparaît pas inciter les personnes qui pourraient avoir été témoins du drame à Crans-Montana à s’entretenir avec lui, mais met uniquement à leur disposition une plateforme destinée à la transmission de leurs informations, sans interaction», souligne le MP, dans un courrier qu'a pu consulter Léman Bleu.

Chaos dans l'enquête sur le Constellation

Cette décision «est une bonne nouvelle pour les victimes et l'enquête», a commenté l'avocat genevois, confirmant l'information de la télévision genevoise. (jzs/ats)

