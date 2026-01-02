faible neige-1°
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Des blessés suisses vont être transportés à l'étranger

KEYPIX - Prof. Anthony De Buys, Head Physician, Pediatric Surgery Unit, Dr. Olivier Pantet, Assistant Physician, Adult Intensive Care Unit, Claire Charmet, Chief Executive Officer, Prof. Pierre-Nicola ...
Le CHUV de Lausanne a notamment accueilli un maximum de blessés de l'incendie de Crans-Montana.Keystone

Pourquoi des blessés suisses vont être transportés à l'étranger

Le nombre important de blessés graves à traiter contraint la Suisse à envoyer des patients dans d'autres pays. Des places sont disponibles en France, en Roumanie ou encore en Pologne.
02.01.2026, 22:3702.01.2026, 22:48

Des ressortissants suisses se trouvent parmi les 50 personnes grièvement blessées dans l'incendie de Crans-Montana qui seront transportées d'ici dimanche dans des hôpitaux étrangers spécialisés. L'annonce a été faite vendredi soir par l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Les traitements seront longs

Dans un communiqué, l'OFPP indique que, dans un premier temps, les 119 blessés de l'incendie ont pu bénéficier de premiers soins dans des hôpitaux suisses, mais que les capacités des structures helvétiques ne suffisent pas pour un traitement à long terme.

Beaucoup de proches sont encore sans nouvelles des disparus 👇🏼

Ces Romands font 200 km pour leur fils et racontent ce qu'on leur a répondu

Selon l'office, le nombre de personnes souffrant de graves brûlures est important et leur traitement durera probablement des mois.

Selon le communiqué, la Centrale nationale d'alarme et de gestion des événements (NEOC) coordonne les évacuations médicales en collaboration avec les hôpitaux. Ces derniers ont donc dû signaler les patients qui devaient être transférés et des vols sont ensuite organisés en fonction de la capacité d’accueil des hôpitaux spécialisés dans l’Union européenne.

Tout ce que l'on sait sur l'incendie de Crans-Montana ce vendredi

La répartition des blessés entre les places de traitements disponibles se fait selon des critères médicaux. L'OFPP indique que l'état et les différentes blessures des patients sont pris en compte.

Le temps presse

Le transfert doit avoir lieu au plus tard dans les 48 heures, pendant lesquelles les patients sont encore suffisamment stables pour être transférés. «Il est important que les proches comprennent les critères appliqués et l'urgence de la situation, aussi difficile que cela puisse être pour eux», écrit l'OFPP.

Les autorités valaisannes ont déjà annoncé vendredi après-midi lors d'une conférence de presse que 50 patients seraient transférés d'ici dimanche dans des hôpitaux en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie.

France, Roumanie, Italie ou Pologne

Selon l'OFPP, des transferts vers des pays plus éloignés sont également «envisagés» au vu du nombre extrêmement élevé de grands brûlés. L'office précise que des capacités de transport aérien médical ont été mises à disposition par l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Roumanie et l’Italie.

«Il n'y a aucun mot pour décrire l'horreur que c'était»

Les hôpitaux polonais sont par ailleurs dits prêts à accueillir quatorze personnes blessées dans l’incendie de Crans-Montana (VS), a annoncé vendredi le Premier ministre polonais Donald Tusk, en réponse à une demande des autorités suisses.

Donald Tusk a exprimé ses condoléances «aux familles et aux proches des victimes» et assuré de la solidarité de la Pologne, précisant que son pays était prêt à fournir une assistance médicale spécialisée. (ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Pas d'explosion à l'origine de l'incendie ++ La piste de l'attentat écartée
4
Pas d'explosion à l'origine de l'incendie ++ La piste de l'attentat écartée
de Team watson
Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana
Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana
de Marine Brunner
Incendie à Crans-Montana : ce que l’on sait du bar Le Constellation
Incendie à Crans-Montana : ce que l’on sait du bar Le Constellation
Crans-Montana: «Un drame sans précédent pour le Valais»
Crans-Montana: «Un drame sans précédent pour le Valais»
«Ça a soufflé l'immeuble»: plusieurs morts après une explosion à Crans-Montana
«Ça a soufflé l'immeuble»: plusieurs morts après une explosion à Crans-Montana
de Team watson
Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An
Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An
Thèmes
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
1 / 12
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Sept blessés italiens rapatriés ++ Les premiers résultats de l'enquête
Un incendie suivi d’une explosion a ravagé un bar de Crans-Montana (VS) dans la nuit du 31 au 1er. Plusieurs morts sont confirmés, suivez notre direct.
L’article