Un couple de victimes du Constellation a enfin pu se retrouver

Le jeune footballeur Tahirys Dos Santos et sa petite-amie Coline font partie des 115 blessés de l'incendie de Crans-Montana. Brûlés sur 30% du corps, ils reviennent sur la nuit du drame.

Tahirys Dos Santos, 19 ans, évolue au FC Metz, club dont il aspire un jour à intégrer l'équipe première. Mais depuis la nuit du Nouvel An, son avenir sportif est incertain, comme il le confie à Paris Match.



Le jeune homme et sa petite-amie, Coline, 22 ans, font partie des 115 blessés de l'incendie du Constellation. Après plusieurs semaines de soins intensifs, dont trois dans le coma pour la jeune femme, le couple a livré son récit du drame au magazine français.

Ils expliquent avoir été invités à passer quelques jours dans le chalet d'un ami de Tahirys, à Crans-Montana. Le 31 décembre, vers une heure du matin, ils ont pris la direction du Constellation, où ils se sont installés avec des amis au rez-de-chaussée. Peu après leur arrivée, et à quelques minutes du départ de feu, le couple s'est rendu aux toilettes situées au sous-sol.

De retour le premier, Tahirys raconte à Paris Match avoir alors aperçu une lueur: c'était le début de l'incendie qui s'est finalement déclaré à 1h26.

Elle a vu ses habits «fondre» sur elle

«Je n’ai pas réfléchi, j’ai fait demi-tour et j’ai couru pour aller chercher Coline», raconte le jeune footballeur. Pour ce faire, il a dû remprunter l'étroit escalier où la foule s'amassait, mortel goulet d'étranglement pour de nombreuses victimes.

Sa petite-amie se souvient de l'avoir vu débarquer dans les toilettes des femmes et la prendre par le bras. Mais dans l'escalier, elle a perdu une chaussure et fini par chuter. Piétinée dans la cohue, elle ne garde de la suite que de vagues souvenirs, si ce n'est d'avoir vu ses habits «fondre» sur elle.

Selon Paris Match, Coline a finalement été transportée en ambulance à Viège où elle a été plongée dans le coma, avant d'être transférée à Anvers, en Belgique. Tahirys a de son côté été hospitalisé à Stuttgart, en Allemagne.

Les deux amoureux étaient depuis séparés, sans moyen de communiquer.

Ils ne trouvent plus le sommeil

Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, relayée par BFM TV, Coline a toutefois annoncé s'être réveillée. «Je peine à réaliser l'ampleur de ce qui s'est passé, mais chaque seconde, mes blessures me le font comprendre», écrit-elle, remerciant les internautes pour leur soutien.



Et d'ajouter:

«Le chemin ne fait que commencer»

Selon Paris Match, Coline et Tahirys sont depuis réunis: brûlés sur 30% du corps, ils sont désormais tous les deux hospitalisés au même étage, à Metz (F), où ils ont entamé leur rééducation.

Depuis le drame, le couple peine toutefois à trouver le sommeil. «Je me refais le film tout le temps», confie Coline.