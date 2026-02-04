larges éclaircies-2°
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Crans-Montana: ces avocats français critiquent la Suisse

«Bravo les magiciens!»: ces avocats français critiquent la Suisse

La presse étrangère a toujours les yeux rivés sur la Suisse et scrute l'enquête du drame de Crans-Montana. Deux avocats français expriment des reproches, mais aussi un début de soulagement.
04.02.2026, 05:3304.02.2026, 05:33

A 28 et 27 ans, Gaétan et Matthieu étaient respectivement barman et serveur au Constellation la nuit du dramatique inciendie qui a coûté la vie à 41 personnes et blessé 115 autres. Ils font partie de ces derniers.

Interrogés par le journal Le Parisien, leurs deux avocats ne sont pas tendres envers les équipes suisses en charge de l'enquête. Ils n'hésitent pas à parler d'un véritable «bêtisier judiciaire»:

«Dans les premiers jours, il n’y a pas eu d’interpellation, pas de garde à vue, pas de perquisition, les téléphones n’ont pas été saisis. Même la détention provisoire de M. Moretti, uniquement quinze jours, nous a ébaubis comparativement aux coutumes françaises. Et surtout, imposer tout ce suspense aux familles est insupportable. Autre chose, les vidéos de surveillance du bar, comme celles du réseau municipal, ont disparu. Bravo les magiciens! Pour les victimes, c’est terriblement douloureux, un Himalaya judiciaire.»
Crans-Montana: Un avocat de victime explique pourquoi l'Italie est en colère

Les avocats réagissent également aux déclarations des gérants du bar, qui ont semblé mettre en cause leurs employés lors des auditions. «Faire passer des victimes pour des coupables», s’indigne Me Guidicelli, cité par le quotidien français. Il rappelle alors que son client «n’est pas un saisonnier sans expérience»:

«Il a pris ce poste dans la station huppée de Crans-Montana pour parfaire son anglais, mais il s’est rapidement rendu compte que travailler au Constellation était dangereux. Y compris parce qu’il y avait de la drogue qui circulait et qu’il devait lui-même faire sortir les clients. (...)
Il voulait quitter son emploi. Ses patrons l’ont malheureusement convaincu de rester jusqu’aux fêtes.»

Sur le plan financier, les avocats annoncent néanmoins des avancées. La commission d’indemnisation des victimes a été saisie et 20 000 euros d’indemnités provisionnelles ont été demandés pour les familles françaises. L'avocat explique:

«Pour les proches, c’est important d’avoir des indemnités disponibles pour faire face dès à présent et pouvoir se concentrer sur les soins à apporter à leurs enfants.»

Mais alors que le canton du Valais a promis une aide de 10 000 francs suisses «à toutes les familles de victimes hospitalisées ou décédées», les avocats précisent que les parents de leurs clients n'ont toujours rien reçu.

Le drame du Constellation pourrait coûter un milliard: qui va payer?

Enfin, les avocats appellent à une implication plus forte des autorités françaises. Ils jugent insuffisante la simple «procédure miroir» évoquée côté français et souhaiteraient l’envoi d’un enquêteur par Paris. A l'image de l’entraide judiciaire, permettant l’accès aux preuves, que l'Italie a déjà obtenu à la suite de pressions diplomatiques. (hun)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ignazio Cassis dénoncé à la CPI pour complicité de crimes contre l'humanité
L'association Stop Complicity et 25 avocats suisses dénoncent Ignazio Cassis auprès de la Cour Pénale Internationale pour complicité de crimes contre l'humanité. Entretien avec Irène Wettstein, une des avocates porteuses du dossier.
Un groupe d'avocats suisses ainsi que l'association Stop Complicity ont indiqué ce mardi avoir transmis un dossier à la Cour Pénale Internationale dénonçant la complicité d'Ignazio Cassis envers les crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés par Israël à Gaza. Interview.
L’article