«Bravo les magiciens!»: ces avocats français critiquent la Suisse

La presse étrangère a toujours les yeux rivés sur la Suisse et scrute l'enquête du drame de Crans-Montana. Deux avocats français expriment des reproches, mais aussi un début de soulagement.

A 28 et 27 ans, Gaétan et Matthieu étaient respectivement barman et serveur au Constellation la nuit du dramatique inciendie qui a coûté la vie à 41 personnes et blessé 115 autres. Ils font partie de ces derniers.

Interrogés par le journal Le Parisien, leurs deux avocats ne sont pas tendres envers les équipes suisses en charge de l'enquête. Ils n'hésitent pas à parler d'un véritable «bêtisier judiciaire»:

«Dans les premiers jours, il n’y a pas eu d’interpellation, pas de garde à vue, pas de perquisition, les téléphones n’ont pas été saisis. Même la détention provisoire de M. Moretti, uniquement quinze jours, nous a ébaubis comparativement aux coutumes françaises. Et surtout, imposer tout ce suspense aux familles est insupportable. Autre chose, les vidéos de surveillance du bar, comme celles du réseau municipal, ont disparu. Bravo les magiciens! Pour les victimes, c’est terriblement douloureux, un Himalaya judiciaire.»

Les avocats réagissent également aux déclarations des gérants du bar, qui ont semblé mettre en cause leurs employés lors des auditions. «Faire passer des victimes pour des coupables», s’indigne Me Guidicelli, cité par le quotidien français. Il rappelle alors que son client «n’est pas un saisonnier sans expérience»:

«Il a pris ce poste dans la station huppée de Crans-Montana pour parfaire son anglais, mais il s’est rapidement rendu compte que travailler au Constellation était dangereux. Y compris parce qu’il y avait de la drogue qui circulait et qu’il devait lui-même faire sortir les clients. (...)

Il voulait quitter son emploi. Ses patrons l’ont malheureusement convaincu de rester jusqu’aux fêtes.»

Sur le plan financier, les avocats annoncent néanmoins des avancées. La commission d’indemnisation des victimes a été saisie et 20 000 euros d’indemnités provisionnelles ont été demandés pour les familles françaises. L'avocat explique:

«Pour les proches, c’est important d’avoir des indemnités disponibles pour faire face dès à présent et pouvoir se concentrer sur les soins à apporter à leurs enfants.»

Mais alors que le canton du Valais a promis une aide de 10 000 francs suisses «à toutes les familles de victimes hospitalisées ou décédées», les avocats précisent que les parents de leurs clients n'ont toujours rien reçu.

Enfin, les avocats appellent à une implication plus forte des autorités françaises. Ils jugent insuffisante la simple «procédure miroir» évoquée côté français et souhaiteraient l’envoi d’un enquêteur par Paris. A l'image de l’entraide judiciaire, permettant l’accès aux preuves, que l'Italie a déjà obtenu à la suite de pressions diplomatiques. (hun)