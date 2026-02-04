«Bravo les magiciens!»: ces avocats français critiquent la Suisse
A 28 et 27 ans, Gaétan et Matthieu étaient respectivement barman et serveur au Constellation la nuit du dramatique inciendie qui a coûté la vie à 41 personnes et blessé 115 autres. Ils font partie de ces derniers.
Interrogés par le journal Le Parisien, leurs deux avocats ne sont pas tendres envers les équipes suisses en charge de l'enquête. Ils n'hésitent pas à parler d'un véritable «bêtisier judiciaire»:
Les avocats réagissent également aux déclarations des gérants du bar, qui ont semblé mettre en cause leurs employés lors des auditions. «Faire passer des victimes pour des coupables», s’indigne Me Guidicelli, cité par le quotidien français. Il rappelle alors que son client «n’est pas un saisonnier sans expérience»:
Il voulait quitter son emploi. Ses patrons l’ont malheureusement convaincu de rester jusqu’aux fêtes.»
Sur le plan financier, les avocats annoncent néanmoins des avancées. La commission d’indemnisation des victimes a été saisie et 20 000 euros d’indemnités provisionnelles ont été demandés pour les familles françaises. L'avocat explique:
Mais alors que le canton du Valais a promis une aide de 10 000 francs suisses «à toutes les familles de victimes hospitalisées ou décédées», les avocats précisent que les parents de leurs clients n'ont toujours rien reçu.
Enfin, les avocats appellent à une implication plus forte des autorités françaises. Ils jugent insuffisante la simple «procédure miroir» évoquée côté français et souhaiteraient l’envoi d’un enquêteur par Paris. A l'image de l’entraide judiciaire, permettant l’accès aux preuves, que l'Italie a déjà obtenu à la suite de pressions diplomatiques. (hun)