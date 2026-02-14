Selon blick.ch, c'est le procureur général de Rome, Francesco Lo Voi, qui dirigera les investigations italiennes sur l’affaire de Crans-Montana. Keystone

Un procureur italien rencontre le Valais pour Crans-Montana

Jeudi à Berne, le Ministère public du canton du Valais accueillera un procureur italien pour coordonner les procédures pénales liées à l’incendie de Crans-Montana et discuter de l’accès aux éléments de preuve nécessaires à l’enquête italienne.

Un procureur italien rencontrera jeudi à Berne le Ministère public du canton du Valais. Cette réunion vise à clarifier les modalités de collaboration entre les deux parquets dans le cadre de l’incendie survenu à Crans-Montana.

Les deux procédures pénales doivent en outre être coordonnées, a indiqué samedi l’Office fédéral de la justice (OFJ) à Keystone-ATS, revenant sur une information du portail d’actualité blick.ch.

L’OFJ a précisé qu’une rencontre technique entre le Ministère public du canton du Valais et le parquet de Rome aura lieu le 19 février. L’office accompagnera cette réunion. La possibilité de constituer une équipe commune d’enquête (ECE) sera également discutée dans ce cadre.

L'Italie souhaite l’accès à des éléments de preuve

La rencontre portera notamment sur la demande du parquet de Rome adressée au Ministère public valaisan concernant l’accès à des éléments de preuve, «car sans les preuves détenues par le Ministère public du canton du Valais, l’Italie ne pourrait pas mener sa propre procédure pénale». Selon l’OFJ, l’Italie dépend donc du soutien de la Suisse.

Aucun autre détail n’a été communiqué. Des ressortissants italiens ayant également été touchés par la catastrophe, la justice italienne est tenue d’ouvrir sa propre procédure pénale.

Selon blick.ch, c'est le procureur général de Rome, Francesco Lo Voi, qui dirigera les investigations italiennes sur l’affaire de Crans-Montana. Il s’est notamment fait connaître comme procureur antimafia et a également représenté l’Italie auprès de l’autorité judiciaire européenne Eurojust. (tib/ats)