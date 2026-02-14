faible pluie
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Un procureur italien rencontre le Valais pour Crans-Montana

epa11454588 Chief prosecutor Francesco Lo Voi attends the new hearing in the trial against the four Egyptians accused of torturing and killing Giulio Regeni, in Rome, Italy, 03 July 2024. A trial was ...
Selon blick.ch, c'est le procureur général de Rome, Francesco Lo Voi, qui dirigera les investigations italiennes sur l’affaire de Crans-Montana.Keystone

Un procureur italien rencontre le Valais pour Crans-Montana

Jeudi à Berne, le Ministère public du canton du Valais accueillera un procureur italien pour coordonner les procédures pénales liées à l’incendie de Crans-Montana et discuter de l’accès aux éléments de preuve nécessaires à l’enquête italienne.
14.02.2026, 15:3014.02.2026, 15:30

Un procureur italien rencontrera jeudi à Berne le Ministère public du canton du Valais. Cette réunion vise à clarifier les modalités de collaboration entre les deux parquets dans le cadre de l’incendie survenu à Crans-Montana.

Les deux procédures pénales doivent en outre être coordonnées, a indiqué samedi l’Office fédéral de la justice (OFJ) à Keystone-ATS, revenant sur une information du portail d’actualité blick.ch.

L’OFJ a précisé qu’une rencontre technique entre le Ministère public du canton du Valais et le parquet de Rome aura lieu le 19 février. L’office accompagnera cette réunion. La possibilité de constituer une équipe commune d’enquête (ECE) sera également discutée dans ce cadre.

Commentaire
La justice valaisanne a failli

L'Italie souhaite l’accès à des éléments de preuve

La rencontre portera notamment sur la demande du parquet de Rome adressée au Ministère public valaisan concernant l’accès à des éléments de preuve, «car sans les preuves détenues par le Ministère public du canton du Valais, l’Italie ne pourrait pas mener sa propre procédure pénale». Selon l’OFJ, l’Italie dépend donc du soutien de la Suisse.

Aucun autre détail n’a été communiqué. Des ressortissants italiens ayant également été touchés par la catastrophe, la justice italienne est tenue d’ouvrir sa propre procédure pénale.

Selon blick.ch, c'est le procureur général de Rome, Francesco Lo Voi, qui dirigera les investigations italiennes sur l’affaire de Crans-Montana. Il s’est notamment fait connaître comme procureur antimafia et a également représenté l’Italie auprès de l’autorité judiciaire européenne Eurojust. (tib/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
On était à la finale de la Star Ac'
1 / 17
On était à la finale de la Star Ac'
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Moretti attaqués: les avocats romands réagissent
Un virulent comité d'accueil attendait le couple de gérants du Constellation à leur arrivée à Sion jeudi. Les bâtonniers des cantons du Valais, Vaud et Genève condamnent les attaques à l'encontre de leurs défenseurs.
Les bâtonniers des cantons du Valais, Vaud et Genève ont condamné vendredi les attaques à l'encontre des avocats de Jacques et Jessica Moretti, propriétaires du Constellation à Crans-Montana. Leur réaction intervient au lendemain d'une audition très tendue du couple.
L’article