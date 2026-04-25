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Le Musée du Léman propose des sorties en bateau à bord du Gilliatt

Le Musée du Léman propose des sorties en bateau à bord du Gilliatt

Le Musée du Léman à Nyon invite le public à découvrir le lac à bord du Gilliatt, un canot à moteur historique construit en 1905.
25.04.2026, 14:3025.04.2026, 14:30
L&#039;enseigne du Musee du Leman est photographiee sur la facade dans le cadre de l&#039;exposition temporaire &quot;Ceci n&#039;est pas une carte&quot; ce jeudi 10 octobre 2024 au Musee du Leman a N ...
Ces promenades d'une heure, organisées chaque dimanche de mai à septembre, offrent une visite guidée enrichissante sur l'histoire, la faune et la flore du Léman.Image: KEYSTONE

Le Musée du Léman à Nyon (VD) propose des sorties sur le lac à bord du Gilliatt, le plus ancien canot à moteur lémanique en navigation. Prévues pour une heure au large de Nyon, les promenades seront organisées chaque dimanche de mai à septembre.

Le Gilliatt a été construit en 1905 à Amphion-les-Bains (France) par François Celle, fondateur des chantiers navals Excelsior. Il s'agit du plus ancien canot à moteur en navigation sur le Léman, et probablement au monde, affirme la Ville de Nyon dans un communiqué.

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Le bateau a connu plusieurs usages au fil des ans. D'abord utilisé par un pensionnat de jeunes filles à Prangins, il est passé entre les mains de différents propriétaires privés, dont Sir Richard C. Abdy, espion britannique présumé. Le canot a ensuite été repris par l'armée suisse durant la Seconde Guerre mondiale.

Restauré une première fois entre 2005 et 2007, le bateau a fait l'objet d'une nouvelle restauration complète en 2025 au chantier naval de La Mestre à Allaman.

En hommage à Victor Hugo

Long de 8,5 mètres, le Gilliatt est construit en bois et équipé d'une hélice en bronze. Il peut accueillir jusqu'à huit passagers. Son nom fait référence au héros du roman «Les Travailleurs de la mer» de Victor Hugo, précise encore la Ville de Nyon.

Au cours de la promenade, «les passagères et passagers bénéficieront d'une véritable visite guidée du lac pendant laquelle il sera question, en fonction de la spécialité du guide, de faune, de flore, d'histoire locale ou d'archéologie», poursuit le communiqué.

Les promenades coûtent 30 francs par personne, 100 francs pour une famille de quatre personnes. La réservation s'effectue en ligne sur le site du Musée du Léman. (dal/ats)

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