beau temps23°
DE | FR
burger
Suisse
Divertissement

Sylvester Stallone affirme parler français grâce à la Suisse

Sylvester Stallone a étudié à Leysin, dans le canton de Vaud. Un séjour auquel il attribue aujourd’hui sa maîtrise du français.
Bien avant Rocky et Rambo, Sylvester Stallone a étudié à Leysin, dans le canton de Vaud.image: watson

Sylvester Stallone parle français grâce à la Suisse

Dans une interview accordée au Figaro, Sylvester Stallone se confie sur ses liens avec la langue de Molière. L'occasion d'une révélation pour le moins savoureuse: l'acteur affirme «maîtriser le français» grâce aux années passées dans le canton de Vaud, bien avant de devenir une légende d’Hollywood.
30.09.2026, 17:1430.09.2026, 17:14

Fermez les yeux, imaginez. Sylvester Stallone, pas encore vingt ans, ni les muscles de Rambo ni les gants de Rocky. Et, surtout, sans l'aura hollywoodienne ni le moindre dollar en poche. Au milieu des années 1960, le futur monstre sacré du cinéma américain se trouve à Leysin, dans le canton de Vaud.

Un passage en Suisse que l’acteur de 80 ans vient de mentionner dans un entretien accordé au Figaro, à l’occasion de la publication de ses Mémoires, Un pas après l’autre. Interrogé sur son rapport à la France, Stallone commence par confesser qu’il aime «profondément» le pays, «plus que l’Italie» (aïe!), avant de lâcher une petite bombe linguistique qui ne pouvait pas échapper aux plus chauvins d'entre nous:

«Je maîtrise le français car adolescent, j’ai vécu trois ans dans le canton francophone de Vaud en Suisse»
Sylvester Stallone, au Figaro

L’affirmation n’est d’ailleurs pas complètement nouvelle. En 1992 déjà, sur le plateau de Canal+, l’acteur expliquait être parti étudier en Suisse pour apprendre le français.

Nicole Kidman vit son meilleur divorce, son ex moins
Nicole Kidman vit son meilleur divorce, son ex moins

Sur la durée de son séjour, la mémoire de Sly semble toutefois lui jouer un petit tour. Les archives sont plutôt précises: Stallone a fréquenté l’American College of Switzerland, à Leysin, de septembre 1965 à juin 1967, soit deux années et non trois. L’établissement lui-même le confirmait dès 1977 dans une lettre publiée par le magazine Time.

Le Temps situe également son arrivée à Leysin en 1965, alors que le jeune Américain avait 19 ans. C’est là qu’il aurait notamment découvert le théâtre et décidé de devenir acteur.

Sylvester (Michael) Stallone sur sa photo de classe de huitième année à la Montgomery Hills Junior High School à Silver Spring, Maryland, 1960.
Stallone sur sa photo de classe à la Montgomery Hills Junior High School à Silver Spring, Maryland, en 1960.Seth Poppel/Yearbook Library

Et ses souvenirs de la Suisse ont beaucoup varié selon les années. En 2019, dans une interview à la SonntagsZeitung, Stallone se montrait nettement moins attendri par son ancienne école. «C’était affreux», lâchait-il, décrivant un établissement où, selon lui, régnait la plupart du temps «le chaos».

Il racontait avoir décroché une réduction de ses frais de scolarité grâce à ses performances sportives, en échange de cours donnés à ses camarades. Il sauvait tout de même quelque chose de son expérience vaudoise: la vue de Leysin, qu’il jugeait magnifique.

Brad Pitt est de retour dans ce rôle culte
Brad Pitt est de retour dans ce rôle culte

Près de soixante ans plus tard, Stallone semble en tout cas avoir au moins conservé quelque chose de son passage dans les Alpes: le français, à l’en croire. Reste désormais à savoir si «Sly» serait toujours capable de commander sa fondue sans sous-titres. (mbr)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Cette nouvelle habitude en entretien d&#039;embauche divise
Cette nouvelle habitude en entretien d'embauche divise
de Joanna Oulevay
Voici les moments les plus gênants des MTV VMA 2026
Voici les moments les plus gênants des MTV VMA 2026
de Marine Brunner
Taylor Swift rentre un peu plus dans l&#039;histoire
Taylor Swift rentre un peu plus dans l'histoire
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
de Marine Brunner, Fred Valet
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
1
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
1
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
de Sainath Bovay
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Vidéo: watson

Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas?

1 / 19
Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas?

Tout commence très loin d’Hollywood. Margot Robbie grandit dans le Queensland, en Australie, et rêve un temps de devenir… magicienne.
source: getty images europe / gareth cattermole
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Trump et les dirigeants des géants de l'IA s'expriment sur la « SI »
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
7 astuces pour faire des économies sur vos primes maladie
Elisabeth Baume-Schneider l'a annoncé: nos primes d'assurance maladie augmenteront en moyenne de 5%. Il existe néanmoins quelques astuces qui vous permettront d'économiser des sous. C'est déjà ça, non?
Le mois de septembre ne signe pas seulement la fin de l'été. Il marque également l'annonce de la hausse des prix de nos assurances maladie. La ministre de la Santé Elisabeth Baume-Schneider l'a communiqué ce mardi: la prime mensuelle moyenne atteindra 412 francs en 2027, tous assurés confondus, soit 19,70 francs de plus qu'en 2026, ce qui correspond à une hausse de 5%.
L’article