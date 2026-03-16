Comment des vaches écossaises vont sauver des oiseaux suisses

Face au déclin dramatique du vanneau huppé en Suisse, BirdLife teste un nouveau modèle de site de nidification protégé.

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BirdLife s'engage pour la sauvegarde du vanneau huppé, une espèce d'oiseaux nicheurs en danger en Suisse. L'association a créé dans le Grand Marais, cette région entre les lacs de Bienne et de Morat, le premier «îlot à vanneaux» de Suisse, un site de nidification protégé des prédateurs.

Le déclin du vanneau huppé a été dramatique, rappelle lundi BirdLife. De plus de 1000 couples nicheurs à la fin des années 1970, la population est tombée à environ 1980 couples au tournant du millénaire. Seuls environ 200 couples nichent aujourd'hui en Suisse et l'espèce reste en danger.

Le vanneau huppé reste en danger en Suisse (archives). Image: DPA

Les sites de nidification sont trop petits et souvent trop secs. Ils sont aussi exploités de façon trop intensive. A cela s'ajoute une pression de prédateurs, en particulier des renards. Trop de couvées sont perdues et peu de jeunes oiseaux parviennent à l'envol.

A l’origine, les vanneaux nichaient dans de grandes prairies humides le long des cours d’eau ou dans les marais. Ils y trouvaient de la nourriture en suffisance et étaient protégés des prédateurs. Ces milieux ont toutefois été détruits quasi en totalité en Suisse.

Créer des sites protégés

L'association mise désormais sur un nouveau modèle pour augmenter les effectifs. Sur environ 6 hectares de terres arables, elle a créé un «îlot à vanneaux»: les drainages peuvent être fermés pour retenir temporairement l'eau de manière ciblée et des vaches Highland créent des zones de sol ouvert et humide ainsi qu'une végétation rase.

Une vache Highland. Image: Shutterstock

Pour la saison de nidification 2026, une clôture fixe permanente a été installée. Elle tient les renards à distance et ne présente pas de danger pour les autres animaux sauvages. C'est la première fois en Suisse qu'un site de nidification est protégé structurellement contre les prédateurs terrestres.

Si les éléments comme le régime hydrique, la structure du milieu, le pâturage et la protection sont coordonnés, les conditions d'un succès durable seront réunies, estime BirdLife. Cette surface pourra servir de modèle pour d'autres projets. Mais l'expérience acquise à Anet montre aussi qu'il faut de la patience et de la persévérance. (jah/ats)