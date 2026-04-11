La passation de pouvoir aura lieu l'année prochaine: Tano avec son père et le président du conseil d'administration de Rivella, Alexander Barth. aargauerzeitung.ch

Gros changement pour Rivella



Le fabricant suisse de boissons, qui fêtera son 75e anniversaire l'an prochain, restera une entreprise familiale. Le petit-fils du fondateur Robert Barth deviendra le nouveau président du conseil d'administration.



Benjamin Weinmann Suivez-moi

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L’an prochain, Rivella fêtera un double anniversaire. D’une part, celui de l’entreprise: il y a 75 ans, Robert Barth fondait la société de boissons qui compte aujourd’hui parmi les marques de consommation suisses les plus connues, au même titre que Ricola ou Victorinox.

D’autre part — et c’est encore plus déterminant pour l’avenir de Rivella — celui d'une passation de pouvoir, qui restera bel et bien au sein de la famille, apprend-on.



La porte-parole du groupe Monika Christener le confirme, sur demande de CH media: «Nous nous réjouissons qu’une planification successorale à long terme ait pu être trouvée au sein de la famille fondatrice.»

Tano Barth, petit-fils du fondateur de Rivella Robert Barth et fils de l’actuel président du conseil d’administration Alexander Barth, reprendra les fonctions de son père au printemps 2027. Ce dernier fêtera alors, comme son entreprise, son 75e anniversaire.



Âgé de 36 ans, Tano Barth a grandi à Genève. En vue de ses nouvelles fonctions, il a toutefois récemment déménagé avec sa femme et sa petite fille à Rothrist (AG), à proximité du siège de l’entreprise. Une décision qui devrait rassurer une grande partie des quelque 240 employés.

Cette succession n’a pas toujours été évidente, notamment lorsque, il y a une dizaine d’années, des rumeurs ont évoqué une possible vente de l’entreprise — ce que le directeur de Rivella de l’époque, Erland Brügger, avait toutefois démenti.



Juriste et polyglotte

Comme son grand-père et son père, Tano Barth est juriste. Il a étudié à Genève et à Zurich. Depuis 2022, il est associé dans un cabinet d’avocats dans la cité de Calvin. Jusqu’à il y a six mois, il enseignait également en tant que chargé de cours à École d'avocature de Genève (ECAV).

«Il se prépare actuellement de manière intensive à son nouveau rôle» La porte-parole

Barth siège déjà depuis 2024 au conseil d’administration de l’entreprise détenue à 100% par lui-même et son père.



Le jeune juriste est en outre particulièrement doué pour les langues: en plus de sa langue maternelle, le français, il maîtrise aussi l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le roumain et le néerlandais. Cette dernière langue pourrait notamment lui être utile dans les affaires, les Pays-Bas étant depuis de nombreuses années le principal marché étranger de Rivella.



Tano Barth est aussi un sportif: selon son curriculum vitae, il pratique la natation, l’escalade, le canyoning, le ski et la plongée. Son père Alexander, en revanche, a des goûts plus créatifs, entre danse baroque, chant, peinture et cuisine. Il exerce en outre, à titre privé, une activité de viticulteur en Argentine.

Par le passé, la famille Barth a également figuré dans la liste des 300 plus grandes fortunes de Suisse du magazine Bilanz, avec un patrimoine estimé entre 150 et 200 millions de francs.

De Zurich à l’Argovie

Au début des années 1950, le grand-père de Tano, Robert Barth, commence à expérimenter, avec son épouse et en parallèle de ses études de droit, une boisson qui devait se distinguer de toutes les autres, comme le relatent les chroniques de l’entreprise. Résultat: un breuvage rafraîchissant à base de lactosérum, baptisée Rivella.



Le nom vient d'une combinaison de la localité tessinoise Riva San Vitale et du mot italien rivelazione, qui signifie révélation. En 1952, Robert Barth lance la production, d’abord à Stäfa (ZH). La demande est rapidement au rendez-vous: deux ans plus tard seulement, les locaux deviennent trop exigus, ce qui entraîne un déménagement et la construction d’une usine plus grande à Rothrist (AG).



En 1958, il lance aux Pays-Bas la version sans sucre, le Rivella Bleu — un quart de siècle avant l’introduction du Coca-Cola Light.

«L’idée de cette boisson vient de l’association néerlandaise du diabète, qui souhaitait un produit édulcoré sans calories», précisent les chroniques familiales. Un an plus tard, la version bleue est également commercialisée en Suisse.



Une acquisition de start-up visionnaire

Mais Robert Barth voit encore plus loin et souhaite diversifier la gamme de produits. Lors d’un voyage en Australie, il découvre le fruit de la passion. À partir de son jus, il crée en 1964 une boisson innovante, Passi, rebaptisée plus tard Passaia.

Plus tard encore, en 1983, Rivella rachète la marque de jus de fruits Michel. Il faut ensuite attendre un certain temps avant la prochaine innovation: en 1999, Rivella Rouge et Bleu sont rejointes par une variante verte.



Au tournant du millénaire, Robert Barth transmet la présidence du conseil d’administration à son fils aîné Alexander. Sept ans plus tard, le fondateur s’éteint à l’âge de 85 ans.



En 2019, le directeur général de l’époque, Erland Brügger, se lance sur le marché de l’eau vitaminée avec le rachat de la start-up Focuswater. L’opération s’avère fructueuse: la tendance des boissons pauvres en sucre se renforce dans les années suivantes, et Focuswater devient un pilier de la croissance de Rivella.



La recette secrète conservée dans un coffre

En 2024, la dernière extension en date de la gamme principale est lancée avec un Rivella Jaune végan. Lors du dernier exercice, l’entreprise a augmenté son chiffre d’affaires de 2 %, à 140 millions de francs.

La consommation par habitant la plus élevée de Rivella se trouve au Vatican — grâce à la Garde suisse.



À l’avenir, c’est donc Tano Barth qui veillera sur ce chiffre d’affaires — et, avec lui, sur la recette secrète de Rivella, toujours conservée dans un coffre-fort. (aargauerzeitung.ch)