Ce canton romand a fait de l'effets aux comptes de la Confédération

La Confédération affiche un excédent de 9,5 milliards en 2025. Mais derrière ces bons chiffres, les défis budgétaires restent bien présents.

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Le compte consolidé de la Confédération dans le vert en 2025. Image: Shutterstock

Le compte consolidé de la Confédération affiche un excédent de 9,5 milliards de francs pour 2025. Ce résultat positif tient principalement aux assurances sociales et à celui de l'administration fédérale, indique jeudi le Conseil fédéral.

Contrairement au compte de la Confédération, qui s'est soldé par un excédent de 259 millions de francs, le compte consolidé prend également en considération les résultats des assurances sociales et des entreprises fédérales. Son but est de donner une vue complète de la situation financière de la Confédération. Les deux ne sont pas comparables.

Dans son communiqué, le Conseil fédéral souligne que le résultat du compte consolidé «n'atténue en rien les difficultés budgétaires» auxquelles la Confédération devra faire face ces prochaines années.

Recettes supplémentaires de Genève

Le secteur de l’administration fédérale a obtenu un excédent de 3,6 milliards. Cette amélioration par rapport à l’année précédente est due, en particulier, aux recettes supplémentaires issues de l’impôt fédéral direct (+ 2,3 milliards). Une partie est liée aux rentrées additionnelles de Genève (1,5 milliard). De plus, la BNS a à nouveau distribué des bénéfices, contrairement aux deux années précédentes.

Le secteur des assurances sociales enregistre un excédent de 4,3 milliards, contre 7,5 en 2024. Cette baisse est due en particulier à la croissance marquée des dépenses liées aux prestations que l’AVS et l’AI versent à leurs assurés.

Le secteur des entreprises de la Confédération affiche un résultat positif de 1,7 milliard, dont 1,3 apporté par Swisscom et 300 millions par La Poste.

Investissements

La Confédération a investi 13 milliards de francs pour ses tâches. 2,1 milliards ont été dépensés pour les routes, 2,8 milliards pour les infrastructures ferroviaires.

Les investissements concernent aussi les biens meubles et d’autres immobilisations corporelles (1,9 milliard) et les infrastructures de télécommunication (1,9 milliard). Des montants importants ont également été requis pour des biens-fonds ou des bâtiments (1,7 milliard), des biens d’armement (1,4 milliard) ainsi que des logiciels (1,4 milliard). (sda/ats)