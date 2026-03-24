Migros a vendu ou fermé plusieurs filiales qui ne correspondaient plus au coeur de métier ou qui enregistraient des pertes. Image: KEYSTONE

Ce que cache l'énorme bénéfice de Migros en 2025

Le redimensionnement du géant orange a dopé son bénéfice l'an dernier. Le groupe s'est séparé de nombreuses filiales comme Hotelplan, SportX ou melectronics.

Plus de «Suisse»

La fermeture et la vente de plusieurs filiales ont dopé en 2025 le bénéfice de Migros, qui a presque triplé en un an. Comme prévu, la campagne de baisse de prix dans le commerce de détail alimentaire a pesé sur les recettes.

«Migros fait 29 milliards de chiffre d'affaires annuel. Nous avons la même taille, voire plus, que Swisscom, La Poste et les CFF réunis», a déclaré mardi Mario Irminger, président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros (FCM), en ouverture de la conférence de presse à Zurich, rappelant au passage la responsabilité du géant orange dans l'approvisionnement de la Suisse.

Dans le détail, le chiffre d'affaires de Migros a augmenté de 1,1% par rapport à 2024 à 29,4 milliards de francs, abstraction faite des entreprises vendues, peut-on lire dans le rapport annuel présenté mardi.

Offensive sur les prix bas

L'an dernier, année du centenaire, Migros s'est effectivement séparé de plusieurs filiales qui ne correspondaient plus à son coeur de métier ou qui enregistraient des pertes. Le voyagiste Hotelplan a été racheté par l'allemand Dertour, SportX a été acquis par Ochsner, melectronics a été repris par MediaMarkt, Mibelle a été vendu à l'espagnol Persán. Quant aux enseignes de bricolage Do it + Garden, la plupart d'entre elles ont été fermées.

«Avec la cession en début d'année de Tegut, la chaîne de supermarchés en Allemagne, nous avons terminé notre transformation», a expliqué le patron du groupe orange. Dans la vente de Tegut à Edeka, pas encore finalisée, Migros Zurich pourrait avoir perdu jusqu'à 600 millions d'euros. Pour cette cession, Migros a enregistré l'an dernier une dépréciation de 200 millions de francs. En 2026, un montant supplémentaire de l'ordre de plusieurs dizaines de millions devrait encore être comptabilisé, selon Irminger.

Mario Irminger Keystone

Avec la part des filiales vendues, les recettes du groupe se sont ainsi inscrites à 31,9 milliards, un chiffre en baisse de 1,9% sur un an. Ce recul était attendu. Le grand détaillant le doit au lancement de son offensive des prix bas dans les supermarchés et aux fermetures temporaires de magasins pendant les rénovations.

Le résultat opérationnel (Ebit) a plus que doublé sur un an pour s'établir à 1,21 milliard. Mais sans les effets extraordinaires liés aux cessions d'entreprises, l'Ebit s'est élevé à 812 millions, en diminution de 12% par rapport à 2024.

Au final, les cessions d'actifs ont eu un impact positif sur le résultat: le bénéfice du groupe a bondi à 1,13 milliards de francs, contre 419 millions lors de l'exercice précédent.

La stratégie de Denner revue

Après le redimensionnement de son portefeuille, Migros entend se concentrer sur les quatre domaines d'activité stratégiques que sont le commerce de détail alimentaire, le commerce de détail non alimentaire, les services financiers et la santé.

Le commerce de détail alimentaire a réalisé un chiffre d'affaires de 24,3 milliards de francs en 2025. Corrigé des entreprises cédées, les recettes se sont élevées à 23,1 milliards, soit quasiment au même niveau que lors de l'exercice précédent (-0,1%). L'introduction échelonnée des prix bas a amputé d'environ 250 millions de francs le résultat 2025 dans ce segment.

L'activité Supermarchés, Denner et Migros Online a malgré tout bien résisté, avec des recettes respectives de 16,5 milliards (-0,5%), 3,9 milliards (+0,1%) et 362 millions (-0,6%). «Nous sommes en train de revoir la stratégie de Denner afin que le discounter retrouve le chemin de la croissance», a dévoilé Irminger. Migrol a de son côté souffert de la baisse des prix du pétrole (-6,6% à 1,3 milliards).

Digitec Galaxus comme moteur

Le commerce de détail non alimentaire a connu pour sa part une forte croissance pour atteindre 3,5 milliards de francs, en hausse de 13,6% par rapport à 2024. Le principal moteur de cette évolution a été le détaillant en ligne Digitec Galaxus. «La croissance de Digitec Galaxus s'est inscrite à 14% en 2025», a précisé Isabelle Zimmermann, directrice financière et membre de la direction.

Dans les services financiers, la Banque Migros, dont les résultats 2025 ont été dévoilés en février, a continué de souffrir de la baisse des taux directeurs. Le bénéfice annuel a fléchi de 2,1% à 276,2 millions de francs.

Dans la santé, Migros a augmenté son chiffre d'affaires de 4,7% à 1,7 milliards de francs. La performance est à mettre sur le compte du groupe Medbase, qui a engrangé des revenus de 1,4 milliard de francs, en progression de 5,6%.

D'autres restructurations pas exclues

En ce qui concerne les perspectives, Migros entend poursuivre l'extension de son réseau de supermarchés. D'ici 2030, le géant orange investira deux milliards de francs pour rénover 350 magasins et en ouvrir 140 supplémentaires.

Si la transformation de Migros est achevée dans les quatre domaines d'activité stratégiques, le patron du géant orange n'exclut pas d'autres restructurations ailleurs dans le groupe à l'avenir. «Le changement est inhérent à une entreprise de notre taille. Mais rien n'est prévu à l'heure actuelle», a indiqué Irminger.

Le responsable a toutefois ajouté qu'il réfléchissait à la future forme des dix coopératives régionales «afin qu'elles puissent fonctionner ensemble de manière optimale», sans donner davantage de détails. (jzs/ats)