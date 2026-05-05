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Voici ce que prévoit Avenches Tattoo pour ses 20 ans

Voici ce que prévoit Avenches Tattoo pour ses 20 ans

Avenches Tattoo prépare un spectacle «inédit et marquant» pour sa 20e édition du 3 au 5 septembre au Haras national suisse. Plusieurs ensembles de prestige sont annoncés comme le Band of His Majesty&# ...
La 20ème édition réunira des formations prestigieuses venues de Suisse et de l’international, avec plusieurs premières marquantes.image: avenches tattoo
Avenches Tattoo voit grand pour ses 20 ans: le festival promet un show spectaculaire mêlant traditions et mise en scène moderne. Avec des ensembles internationaux et un final réunissant 500 musiciens, l’édition anniversaire s’annonce ambitieuse.
05.05.2026, 18:1505.05.2026, 18:15

Avenches Tattoo prépare un spectacle «inédit et marquant» pour sa 20e édition du 3 au 5 septembre au Haras national suisse. Plusieurs ensembles de prestige sont annoncés comme le Band of His Majesty's Royal Marines Collingwood ou la Banda de Musica da Força Aérea Portuguesa, la formation de l'armée de l'air portugaise qui se produira pour la première fois en Suisse. Le final autour du «Ranz des vaches» réunira près de 500 musiciens.

Depuis ses débuts, Avenches Tattoo combine un fort ancrage dans les traditions musicales avec une volonté de renouvellement permanent. Cela se traduit par des tableaux musicaux et visuels précis et un répertoire en constante évolution, mêlant styles et genres, rappellent mardi les organisateurs dans un communiqué.

«On est loin des marches militaires d'autrefois. Aujourd'hui, le public découvre un véritable show, où musique, mouvement et mise en scène ne font qu'un»
Ludovic Frochaux, directeur d'Avenches Tattoo, cité dans le communiqué

La fréquentation avoisinait les 15 000 spectateurs ces dernières années. Cette édition anniversaire sera marquée par un final autour du «Ranz des vaches (Lyoba)» qui rassemblera l'ensemble des artistes. Parmi les groupes invités, la Musique des Troupes de Marine, basée à Versailles, se produira pour la première fois à Avenches.

La scène musicale suisse sera portée par le dynamisme des jeunes talents de la Fanfare d'Ecole de recrues 16-2. Dans un autre registre, les tambours des Majesticks proposeront des collaborations exclusives, notamment avec le Corps of Drums des Royal Marines.

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Au programme également les Ténors de la Févigne, qui se sont rencontrés lors de la Fête des vignerons 2019 et ont récemment participé à l'émission The Voice. Sans oublier les chevaux des Franches-Montagnes du Haras pour une séquence équestre.

En parallèle des représentations dans l'arène, un Tattoo Square propose une programmation gratuite, mêlant restauration et concerts. Le centre-ville d'Avenches accueillera une nouvelle fois un défilé gratuit le 5 septembre. Enfin, le site internet du festival a fait peau neuve et facilite l'accès à l'ensemble des informations. (mbr/ats)

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