Chaque drone a effectué un trajet composé de 40 000 positions successives. Image: EPA KEYSTONE

Un spectacle inédit de 900 drones a clôturé la 47e édition du Paléo

Le festival nyonnais s'est terminé ce dimanche avec un spectacle aérien inédit.

Un spectacle inédit en Suisse a clôturé dimanche soir la 47e édition du Paléo. Quelque 900 drones ont survolé le festival nyonnais lors d'un spectacle aérien organisé à la place du traditionnel feu d'artifice.

Ces drones étaient à la fois lumineux et pyrotechniques, c'est-à-dire équipés de feux d'artifice. Ils se sont envolés vers 23h15, avant le concert de Mika en clôture du Paléo sur la Grande Scène.

Durant une quinzaine de minutes, plusieurs formes géométriques se sont succédé dans le ciel de la plaine de l'Asse, mais aussi des images de musiciens et danseurs, des coeurs, des flamants roses et même un «smiley». A la fin du spectacle, les drones ont affiché un «Paléo» dans la nuit, suivi d'un «merci» à l'intention des festivaliers.

Intitulé «Sky Vibe», l'événement a été imaginé comme un spectacle où «la lumière fusionne avec les ondes sonores», selon ses concepteurs. Il a été accompagné d'une bande-son qui, à l'instar des effets pyrotechniques, a été spécialement conçue pour l'occasion.

«Un cadeau»

C'est Groupe F, une entreprise française spécialisée dans les spectacles de grande envergure (Coupe du monde de football, JO, Nouvel An, etc), qui a imaginé ce tableau.

Cette société a aussi été à l'origine de «Feu Ô Lac» à Genève en 2023. C'est d'ailleurs cette représentation qui a donné envie aux organisateurs du Paléo de tenter le coup, a expliqué Amaryllis Blanchard, responsable des nouveaux projets.

«Nous avions envie d'offrir un cadeau à notre public, une expérience d'un nouveau genre», a-t-elle relevé. Elle a ajouté que ce n'est pas dans un objectif écologique que Paléo avait renoncé à son feu d'artifice, mais bien pour «surprendre» les festivaliers.

Les organisateurs du Paléo, qui n'ont pas voulu dévoiler le coût du spectacle, se retrouveront prochainement pour tirer un bilan de l'expérience. Elle pourrait ainsi être rééditée ces prochaines années.

A 290 m d'altitude

Patron de l'antenne genevoise de Groupe F, Cédric Schaller a affirmé que ce spectacle de drones pyrotechniques, de par sa dimension (900 drones), constituait une grande première en Suisse.

Sa création a mobilisé une équipe de cinq personnes pendant plusieurs mois. Au Paléo, 17 spécialistes de Groupe F ont été dépêchés depuis mercredi pour préparer et assurer la bonne tenue de la représentation.

Parti du nord de la plaine de l'Asse, derrière la scène du Dôme, les drones ont volé à une altitude maximale de 290 m. Le spectacle a été entièrement automatisé, les drones étant pilotés à partir de programmes définissant leurs trajectoires.

Chaque aéronef a effectué un trajet composé de 40 000 positions successives et plus de 35 000 informations reliées à son état de lumière, a précisé Groupe F. Sur la durée du spectacle, plus de 100 millions d'informations ont été générées simultanément. (ats)