Fribourg: des vaches provoquent deux accidents

Une vache broute de l&#039;herbe le jour ou le canton de Fribourg accueil son 300&#039;000eme habitant ce lundi 6 octobre 2014 a Maules. Le canton de Fribourg a enregistre le taux de croissance demogr ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Des vaches provoquent deux accidents en Suisse romande

Deux accidents sont survenus dans le canton de Fribourg en lien avec un troupeau de bovins qui se serait échappé de son enclos. Un jeune motard a été blessé.
12.11.2025, 17:1012.11.2025, 17:10

Deux accidents de la circulation impliquant des bovins ont eu lieu mercredi dans le canton de Fribourg. Une voiture et une moto sont entrées en collision avec une vache à deux endroits différents entre Hauteville et La Roche. Le motard a été blessé alors que l'automobiliste est indemne.

La police cantonale fribourgeoise a été informée vers 04h35 qu’un automobiliste de 70 ans venait de percuter une vache, peu avant Hauteville en venant de La Roche. Il n’a pas été blessé. Dépêchés sur place, les agents ont constaté qu’un deuxième accident s’était produit en amont du premier.

Dans ces communes suisses, il y a plus de vaches que d'habitants

Un motard de 17 ans avait également heurté une vache. Blessé, il a été pris en charge par les ambulanciers avant d’être héliporté vers un hôpital. D’après les premiers éléments d’enquête, le troupeau de bovins se serait échappé de son enclos, a indiqué la police.

La route de la Gruyère a été fermée à la circulation entre La Roche et Hauteville pendant trois heures. Les pompiers sont intervenus afin d’éclairer les lieux pour les besoins de l’intervention. Une enquête a été ouverte. (jzs/ats)

