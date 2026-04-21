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Genève: 17 000 personnes ont eu recours à l'aide alimentaire

Genève: Voici le nombre de personnes ayant recours à l'aide alimentaire

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Une personne en situation de précarité remplit son panier chez Caritas, en février 2023, à Genève. Keystone
La précarité alimentaire s’aggrave à Genève: plus de 17 000 personnes ont eu recours à l’aide en 2025, en forte hausse sur un an. Malgré des millions de repas redistribués, les besoins dépassent encore les capacités des associations.
21.04.2026, 17:2421.04.2026, 17:24

A Genève, la précarité alimentaire continue à progresser. Selon le rapport d'activité 2025 de la Fondation Partage publié mardi, plus de 17 000 personnes ont eu recours à l'aide alimentaire contre 15 400 l'année précédente, soit une hausse de plus de 10%.

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Cette augmentation reflète les difficultés croissantes rencontrées par de nombreux ménages face à des charges incompressibles toujours plus élevées, souligne Partage dans un communiqué. Plus de 3760 tonnes de produits alimentaires et de première nécessité ont été redistribuées à travers plus de cinquante organisations partenaires de terrain.

La Fondation estime avoir redistribué l’équivalent de 7 millions de repas. Plus de 2300 bénévoles apportent leur soutien pour les activités de Partage. Malgré les efforts déployés, Partage n'est toutefois pas encore en mesure de couvrir l’ensemble des besoins.

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Pour tenter de combler l'écart, la Fondation renforce ses approvisionnements en multipliant les leviers: augmentation des achats de produits essentiels, récupération d’invendus, développement de nouveaux partenariats et poursuite des efforts de valorisation des denrées. Afin de contribuer à prévenir les situations de précarité, la Fondation renforce aussi sa mission d’insertion professionnelle. (mbr/ats)

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C’est un véritable pilier de l'identité suisse: les différences culturelles. Elles alimentent une quantité innombrable de blagues et de stéréotypes, ce qui restitue parfois une image un brin caricaturale de la population helvétique. Pourtant, cette diversité peut prendre des formes bien réelles: c'est notamment le cas au moment d’aller au restaurant.
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