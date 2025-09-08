en partie ensoleillé21°
Vernier: l’annulation des élections confirmée

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du député MCG Thierry Cerutti, jugé tardif, confirmant l’annulation des élections municipales de Vernier entachées d’irrégularités.
08.09.2025, 12:00
Le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours du député MCG Thierry Cerutti contre une décision de la justice genevoise relative aux élections du 23 mars 2025 à Vernier (GE). Les irrégularités constatées lors de l'élection au Conseil municipal ont abouti à l'annulation des résultats.

Dans un arrêt publié lundi, la 1ère Cour de droit public constate que le recours de Thierry Cerutti est tardif. Le mémoire aurait dû être déposé le 4 août or il a été remis à la Poste le 18 août. Dans ces conditions, le recours est irrecevable.

Le second tour de l&#039;
Vernier: l’annulation des élections confirmée malgré le recours Cerutti.Keystone

Le député contestait la décision de la Chambre constitutionnelle genevoise: après avoir annulé l'élection au Conseil municipal de Vernier, elle a déclaré sans objet son recours contre le scrutin.

Vote du peuple respecté

Thierry Cerutti invitait le Tribunal fédéral à rappeler que le remplissage de bulletins de vote pour des tiers sans les remettre à l'autorité ne remettait pas en cause l'expression de la volonté populaire.

«Déplorable»: cette grande ville romande sera bientôt sans gouvernement

L'analyse des résultats de l'élection du 23 mars avait mis en évidence des anomalies statistiques. Une expertise graphologique ordonnée par la suite avait conclu que neuf personnes avaient rempli 278 bulletins. (jah/ats)

Vous être triste après un concert? C'est normal
Video: watson
