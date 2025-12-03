larges éclaircies
La police défonce sa porte: cette famille genevoise devra payer

Des membres du groupe d&#039;intervention de la police genevoise quittent, apres leur intervention, l&#039;immeuble ou un homme a tire une fois en l&#039;air avec une arme depuis son balcon, ce dimanc ...
Une famille avait vu le Groupe d'intervention de la police genevoise débarquer chez elle (image d'archives).Image: KEYSTONE

La police défonce leur porte: une famille romande doit payer 1500 francs

Le recours d'une famille qui avait vu le Groupe d'intervention de la police genevoise (GI) faire irruption dans son domicile a été rejeté. Ils devront s'acquitter de frais de justice.
03.12.2025, 16:2503.12.2025, 16:25

Après une intervention policière musclée dans leur maison fin septembre 2023, des Genevois avait porté l'affaire en justice. Mais selon la RTS, ils se retrouvent désormais avec une facture salée.

Cette famille avait vu le Groupe d'intervention de la police genevoise (GI) débarquer de nuit à son domicile. Cagoulés, lourdement armés et accompagnés d'un chien policier, 11 membres des forces spéciales avaient défoncé la porte d'entrée, détruit une vitre au fusil à pompe et longuement menotté la plupart des occupants.

Un Valaisan amendé de 80 000 francs pour une manif interdite

Le but de l'opération, relate la RTS: mettre la main sur un jeune homme suspecté d'être impliqué dans une rixe liée à un trafic d'armes et de stupéfiants. Mais sur place, les policiers d'élite n'avaient retrouvé que le père, sa femme, le fils ainsi que le beau-frère.

La chaîne Léman Bleu TV était en immersion avec les policiers d'élite la nuit des faits:

GIF animéJouer au GIF
Image: Capture Léman Bleu

L'impressionnant dispositif n'avait toutefois pas fait mouche, puisque le jeune homme recherché n'était pas sur les lieux. Il n'a été interpellé que plus tard et finalement blanchi.

Une mise en danger écartée

Mais l'intervention a semble-t-il laissé des traces du côté de la famille. Selon la RTS, une plainte a en effet été déposée, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, séquestration, enlèvement, dommages à la propriété et violation de domicile.

La démarche n'a toutefois pas abouti, relate le média public. Les Genevois ont essuyé un premier revers en juillet dernier, lorsque le procureur général a décidé de ne pas entrer en matière. Et rebelote le 20 novembre, lorsque la justice genevoise a rejeté leur recours.

Ces policiers romands pourront filmer les gens sans les avertir

D'après la RTS, cette dernière a estimé que l'opération était proportionnée au vu de la dangerosité présumée de l'individu recherché. Au sujet de l'ouverture d'une porte-fenêtre au fusil à pompe, elle précise que celle-ci s'est faite avec des munitions «composées de poussières» et qu'«un risque concret pour la vie» est dès lors écarté.

Déboutée, la famille s'est en outre vue infliger 1500 francs de frais de procédure. Selon la RTS, elle prévoit de saisir le Tribunal fédéral. (jzs)

