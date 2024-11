Un motocycliste genevois perd le contrôle de sa moto et décède

L'armée suisse va recevoir 4 milliards de plus

La police a été informée à 2h43 qu'un accident venait de se produire, indique-t-elle vendredi dans un communiqué. Malgré l'intervention des secours, l'homme est décédé sur place. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Plus de «Suisse»

Cette conseillère de Viola Amherd est mieux payée que Joe Biden

Le contrat spécial de Brigitte Hauser-Süess a été rendu public: à plus de 70 ans, la plus proche collaboratrice de la présidente de la Confédération continue à l'assister. Et ça coûte cher.

Cela fait longtemps que Brigitte Hauser-Süess a atteint l'âge de la retraite: la conseillère personnelle de la présidente de la Confédération Viola Amherd a fêté son 70e anniversaire le 24 septembre. Selon l'Ordonnance sur le personnel de la Confédération, cet âge implique alors une mise à la retraite obligatoire. Mais la conseillère fédérale souhaite garder le soutien de sa plus proche collaboratrice jusqu'à la fin de son année présidentielle.