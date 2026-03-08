Ce 8 mars 2026, Genève vote sur une proposition de la droite pour contourner le salaire minimum dans certaines conditions. Keystone

Genève a voté et rabote le salaire minimum, les résultats

Outre les quatre objets fédéraux, Genève vote un objet cantonal en lien avec le salaire minimum et un objet communal à Confignon.

Loi sur les jobs étudiants à Genève

Les Genevois devaient voter ce 8 mars 2026 sur une dérogation permettant de payer les étudiants à 75% du salaire minimum (env. 18,75 fr./h) pendant 60 jours de jobs d'été. Soutenue par la droite pour relancer l'emploi saisonnier, cette baisse est dénoncée par la gauche comme du dumping salarial.

Loi modifiant la loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT) Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire 61,2% Oui 38,8% Non

Selon les premiers résultats basés sur le vote par correspondance, le salaire minimum genevois sera réduit d'un quart pour les jobs d'été. La modification législative est acceptée dimanche en votation par 61,15% de «oui». A Genève, le salaire minimum se monte cette année à 24,59 francs l'heure, mais la loi prévoit déjà des exceptions pour les contrats d'apprentissage, de stage ou encore de travail pour les jeunes de moins de 18 ans. Avec la baisse votée dimanche et critiquée par la gauche et les syndicats, il s'élèvera à 18,44 pour les jobs dits d'été.

Votation à Confignon sur le PLQ des Cherpines

Le projet des Cherpines prévoit près de 3700 logements, 2500 emplois et des équipements scolaires et sportifs, sur Plan-les-Ouates et Confignon, dans le prolongement de la ligne de tram 15. La commune de Confignon écrit:

«Le coût global du projet pour la part revenant à Confignon est estimé à CHF 201 millions, dont près de CHF 100 millions déjà couverts par des subventions cantonales, fédérales et intercommunales.»

Selon les résultats partiels, les habitants de la commune ont refusé le projet à près de 64%.

Résultat anticipé du 08.03.2026 à 12:01 Image: ge.ch

Initiative SSR «200 francs, ça suffit» sur la redevance

L’initiative populaire «200 francs, ça suffit (initiative SSR)» voulait inscrire dans la constitution fédérale que la SSR se limite à un «service indispensable pour la collectivité». Pour financer les programmes de radio et de télévision, la Confédération devrait plafonner la redevance payée par les ménages privés à 200 francs par an et supprimer la redevance pour les entreprises.

Initiative SSR Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire 36,2% Oui 63,8% Non

Initiative pour un fonds climat

Pour les initiants à l'origine de l’initiative pour un fonds climatique, les efforts de la Suisse en matière de politique climatique ne vont pas assez loin. Le texte proposait d’allouer chaque année entre 4 et 8 milliards de francs supplémentaires, via un fonds spécialement créé à cet effet, à la lutte contre la crise climatique.

Initiative pour un fonds climat Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire 41,7% Oui 58,3% Non

Imposition individuelle des couples mariés

La loi fédérale introduisant l’imposition individuelle prévoit de supprimer l’inégalité fiscale entre couples mariés et couples non mariés. Pour ce faire, les couples mariés seraient à l’avenir imposés individuellement, comme c’est déjà le cas pour les couples non mariés.

L'initiative «L'argent liquide, c'est la liberté»

L’initiative demande l’inscription de deux nouvelles dispositions dans la constitution. Premièrement, elle exige que la Confédération garantisse que les pièces ou les billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante.

