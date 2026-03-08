Genève a voté et rabote le salaire minimum, les résultats
Loi sur les jobs étudiants à Genève
Les Genevois devaient voter ce 8 mars 2026 sur une dérogation permettant de payer les étudiants à 75% du salaire minimum (env. 18,75 fr./h) pendant 60 jours de jobs d'été. Soutenue par la droite pour relancer l'emploi saisonnier, cette baisse est dénoncée par la gauche comme du dumping salarial.
Loi modifiant la loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT)
61,2% Oui
38,8% Non
Selon les premiers résultats basés sur le vote par correspondance, le salaire minimum genevois sera réduit d'un quart pour les jobs d'été. La modification législative est acceptée dimanche en votation par 61,15% de «oui». A Genève, le salaire minimum se monte cette année à 24,59 francs l'heure, mais la loi prévoit déjà des exceptions pour les contrats d'apprentissage, de stage ou encore de travail pour les jeunes de moins de 18 ans. Avec la baisse votée dimanche et critiquée par la gauche et les syndicats, il s'élèvera à 18,44 pour les jobs dits d'été.
Votation à Confignon sur le PLQ des Cherpines
Le projet des Cherpines prévoit près de 3700 logements, 2500 emplois et des équipements scolaires et sportifs, sur Plan-les-Ouates et Confignon, dans le prolongement de la ligne de tram 15. La commune de Confignon écrit:
Selon les résultats partiels, les habitants de la commune ont refusé le projet à près de 64%.
Initiative SSR «200 francs, ça suffit» sur la redevance
L’initiative populaire «200 francs, ça suffit (initiative SSR)» voulait inscrire dans la constitution fédérale que la SSR se limite à un «service indispensable pour la collectivité». Pour financer les programmes de radio et de télévision, la Confédération devrait plafonner la redevance payée par les ménages privés à 200 francs par an et supprimer la redevance pour les entreprises.
38,0% Oui
62,0% Non
0 cantons
2,5 cantons
36,2% Oui
63,8% Non
Initiative pour un fonds climat
Pour les initiants à l'origine de l’initiative pour un fonds climatique, les efforts de la Suisse en matière de politique climatique ne vont pas assez loin. Le texte proposait d’allouer chaque année entre 4 et 8 milliards de francs supplémentaires, via un fonds spécialement créé à cet effet, à la lutte contre la crise climatique.
29,0% Oui
71,0% Non
0 cantons
2,5 cantons
41,7% Oui
58,3% Non
Imposition individuelle des couples mariés
La loi fédérale introduisant l’imposition individuelle prévoit de supprimer l’inégalité fiscale entre couples mariés et couples non mariés. Pour ce faire, les couples mariés seraient à l’avenir imposés individuellement, comme c’est déjà le cas pour les couples non mariés.
56,0% Oui
44,0% Non
1 canton
1,5 cantons
L'initiative «L'argent liquide, c'est la liberté»
L’initiative demande l’inscription de deux nouvelles dispositions dans la constitution. Premièrement, elle exige que la Confédération garantisse que les pièces ou les billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante.
46,0% Oui
54,0% Non
0 cantons
2,5 cantons
Le Conseil fédéral et le Parlement ont toutefois présenté un contre-projet.
73,0% Oui
27,0% Non
2,5 cantons
0 cantons