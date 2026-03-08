Genève a voté et rabote le salaire minimum, les résultats

beau temps12°
Genève a voté ce 8 mars 2026, les résultats des votations

Une personne passe devant les affiches des partis politiques et des associations donnant leurs mots d&#039;ordre pour les votations cantonale et federale du dimanche 8 mars, ce mercredi 19 fevrier 202 ...
Ce 8 mars 2026, Genève vote sur une proposition de la droite pour contourner le salaire minimum dans certaines conditions. Keystone

Outre les quatre objets fédéraux, Genève vote un objet cantonal en lien avec le salaire minimum et un objet communal à Confignon.
08.03.2026, 12:1908.03.2026, 12:47

Loi sur les jobs étudiants à Genève

Les Genevois devaient voter ce 8 mars 2026 sur une dérogation permettant de payer les étudiants à 75% du salaire minimum (env. 18,75 fr./h) pendant 60 jours de jobs d'été. Soutenue par la droite pour relancer l'emploi saisonnier, cette baisse est dénoncée par la gauche comme du dumping salarial.

Loi modifiant la loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT)

Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire

61,2% Oui

38,8% Non

Selon les premiers résultats basés sur le vote par correspondance, le salaire minimum genevois sera réduit d'un quart pour les jobs d'été. La modification législative est acceptée dimanche en votation par 61,15% de «oui». A Genève, le salaire minimum se monte cette année à 24,59 francs l'heure, mais la loi prévoit déjà des exceptions pour les contrats d'apprentissage, de stage ou encore de travail pour les jeunes de moins de 18 ans. Avec la baisse votée dimanche et critiquée par la gauche et les syndicats, il s'élèvera à 18,44 pour les jobs dits d'été.

Votation à Confignon sur le PLQ des Cherpines

Le projet des Cherpines prévoit près de 3700 logements, 2500 emplois et des équipements scolaires et sportifs, sur Plan-les-Ouates et Confignon, dans le prolongement de la ligne de tram 15. La commune de Confignon écrit:

«Le coût global du projet pour la part revenant à Confignon est estimé à CHF 201 millions, dont près de CHF 100 millions déjà couverts par des subventions cantonales, fédérales et intercommunales.»

Selon les résultats partiels, les habitants de la commune ont refusé le projet à près de 64%.

Résultat anticipé du 08.03.2026 à 12:01Image: ge.ch

Initiative SSR «200 francs, ça suffit» sur la redevance

L’initiative populaire «200 francs, ça suffit (initiative SSR)» voulait inscrire dans la constitution fédérale que la SSR se limite à un «service indispensable pour la collectivité». Pour financer les programmes de radio et de télévision, la Confédération devrait plafonner la redevance payée par les ménages privés à 200 francs par an et supprimer la redevance pour les entreprises.

Initiative SSR

Dépouillés: 3/26 | Etat: Estimations

38,0% Oui

62,0% Non

0 cantons

2,5 cantons

  • Cantons
  • Communes

Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire

36,2% Oui

63,8% Non

Voici les résultats des votations de ce dimanche

Initiative pour un fonds climat

Pour les initiants à l'origine de l’initiative pour un fonds climatique, les efforts de la Suisse en matière de politique climatique ne vont pas assez loin. Le texte proposait d’allouer chaque année entre 4 et 8 milliards de francs supplémentaires, via un fonds spécialement créé à cet effet, à la lutte contre la crise climatique.

Initiative pour un fonds climat

Dépouillés: 3/26 | Etat: Estimations

29,0% Oui

71,0% Non

0 cantons

2,5 cantons

  • Cantons
  • Communes

Dépouillés: 0/46 | Etat: Résultats intermédiaire

41,7% Oui

58,3% Non

Imposition individuelle des couples mariés

La loi fédérale introduisant l’imposition individuelle prévoit de supprimer l’inégalité fiscale entre couples mariés et couples non mariés. Pour ce faire, les couples mariés seraient à l’avenir imposés individuellement, comme c’est déjà le cas pour les couples non mariés.

Imposition individuelle

Dépouillés: 3/26 | Etat: Estimations

56,0% Oui

44,0% Non

1 canton

1,5 cantons

  • Cantons
  • Communes

L'initiative «L'argent liquide, c'est la liberté»

L’initiative demande l’inscription de deux nouvelles dispositions dans la constitution. Premièrement, elle exige que la Confédération garantisse que les pièces ou les billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante.

Initiative pour l’argent liquide

Dépouillés: 3/26 | Etat: Estimations

46,0% Oui

54,0% Non

0 cantons

2,5 cantons

  • Cantons
  • Communes

Le Conseil fédéral et le Parlement ont toutefois présenté un contre-projet.

Contre-projet

Dépouillés: 3/26 | Etat: Estimations

73,0% Oui

27,0% Non

2,5 cantons

0 cantons

  • Cantons
  • Communes