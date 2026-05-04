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Incendie

Lancy: Il met le feu à un immeuble, une femme perd la vie

La femme de 48 ans victime de l&#039;incendie de Lancy (GE) est décédée.
Le feu est survenu au chemin du Fief-de-Chapitre, sur la commune de Lancy (GE).Image: sisgenève/facebook

Il met le feu à un immeuble genevois, une femme perd la vie

Une femme de 48 ans est décédée à l'hôpital après un incendie à Lancy la semaine dernière. L'incendiaire est poursuivi pour meurtre.
04.05.2026, 13:2404.05.2026, 13:25

La femme de 48 ans qui avait été hospitalisée après l'incendie de mardi dernier au chemin du Fief-de-Chapitre à Lancy (GE) est décédée. L'homme qui avait avoué avoir bouté le feu dans l'immeuble sera prévenu désormais de meurtre.

La femme avait été retrouvée inanimée dans un ascenseur. Elle est décédée jeudi, a affirmé lundi le Ministère public genevois, confirmant une information de la Tribune de Genève.

Incendie au chemin du Fief-de-Chapitre, à Lancy
Image: sisgenève/Facebook

L'individu avait lui été interpellé peu après les faits. Il a admis être à l'origine de l'incendie et, présumé innocent, il a été mis en détention provisoire.

Le risque d'incendie grimpe en Suisse: voici les zones à risque

A l'arrivée des pompiers sur place mardi matin, l'incendie était en plein développement. Des dommages importants ont été observés dans les couloirs de l’immeuble et les deux cabines d'ascenseur ont été entièrement détruites.

La femme, alors grièvement blessée, était prise au piège dans une d'entre elles en flammes. (jzs/ats)

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