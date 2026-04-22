Trois mois après le drame du Nouvel An, les hommages continuent à Crans-Montana. Keystone

Crans-Montana: Voici le nombre de blessés encore traités

Un tiers des personnes blessées lors du terrible incendie du Nouvel-An sont encore hospitalisées, en Suisse ou à l'étranger.

Plus de «Suisse»

Trente-huit des 115 blessés de l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana sont toujours soignés en Allemagne, France, Italie ou Suisse. Le nombre de personnes prises en charge dans une clinique de réadaptation est passé de 7 à 11, en quinze jours.

Contacté par Keystone-ATS, mercredi, le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED a fait le point sur les blessés de l'incendie du bar Le Constellation, du 1er janvier dernier.

En quinze jours, le nombre de personnes se trouvant dans un hôpital universitaire suisse a diminué d'un tiers, passant de 12 à 8. Au CHUV, la baisse est d'un patient (de 6 à 5). Elle est de 50% à Zurich (de 6 à 3 personnes).

Ces quatre blessés sont désormais pris en charge dans une clinique de réadaptation.

Au total, 11 personnes qui présentent des brûlures sont prises en charge par la Suva. Sept se trouvent à la clinique romande de réadaptation à Sion (+2) et quatre dans la structure argovienne de Bellikon (+2).

Dix-neuf patients demeurent soignés à l'étranger. Parmi ceux-ci, trois sont des ressortissants suisses. Sur ces blessés, 10 sont toujours traités en France, 1 en Allemagne et 8 en Italie. C'est le statu quo par rapport au décompte précédent de KATAMED. (ats)