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Crans-Montana: Voici le nombre de blessés encore traités

L&#039;annonce du retour de l&#039;ambassadeur italien à Berne intervient au lendemain de la visite d&#039;une délégation officielle italienne à Crans-Montana, trois mois après le drame (archives).
Trois mois après le drame du Nouvel An, les hommages continuent à Crans-Montana.Keystone

Crans-Montana: Voici le nombre de blessés encore traités

Un tiers des personnes blessées lors du terrible incendie du Nouvel-An sont encore hospitalisées, en Suisse ou à l'étranger.
22.04.2026, 16:5822.04.2026, 16:58

Trente-huit des 115 blessés de l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana sont toujours soignés en Allemagne, France, Italie ou Suisse. Le nombre de personnes prises en charge dans une clinique de réadaptation est passé de 7 à 11, en quinze jours.

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Contacté par Keystone-ATS, mercredi, le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED a fait le point sur les blessés de l'incendie du bar Le Constellation, du 1er janvier dernier.

En quinze jours, le nombre de personnes se trouvant dans un hôpital universitaire suisse a diminué d'un tiers, passant de 12 à 8. Au CHUV, la baisse est d'un patient (de 6 à 5). Elle est de 50% à Zurich (de 6 à 3 personnes).

Ces quatre blessés sont désormais pris en charge dans une clinique de réadaptation.

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Au total, 11 personnes qui présentent des brûlures sont prises en charge par la Suva. Sept se trouvent à la clinique romande de réadaptation à Sion (+2) et quatre dans la structure argovienne de Bellikon (+2).

Dix-neuf patients demeurent soignés à l'étranger. Parmi ceux-ci, trois sont des ressortissants suisses. Sur ces blessés, 10 sont toujours traités en France, 1 en Allemagne et 8 en Italie. C'est le statu quo par rapport au décompte précédent de KATAMED. (ats)

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