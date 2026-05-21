Sébastien Fanti estime que la probabilité que la France verse cette somme à sa cliente est élevée. Keystone

Crans-Montana: ce Romand réclame une fortune à la France

L'avocat Sébastien Fanti a déposé une demande d'indemnisation auprès d'un tribunal parisien. Il réclame 8,2 millions d'euros pour sa cliente française blessée dans le drame du Constellation.

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L'avocat valaisan Sébastien Fanti a réclamé une indemnisation de 8,2 millions d'euros pour une Française gravement blessée lors de l'incendie du Constallation, à Crans-Montana (VS). Il a déposé sa requête auprès d'un tribunal parisien.

«Nous demandons deux millions d'euros à titre d'acompte pour couvrir les frais urgents, et le reste pour le reste de la vie de ma cliente», a déclaré Fanti dans une interview accordée jeudi à la Neue Zürcher Zeitung. Il avait déjà annoncé lundi sa saisine d'un tribunal parisien, sans toutefois préciser le montant de la demande.

Il s'agit d'un décompte provisoire établi par un expert, a précisé l'avocat dans l'interview. Il s'agit notamment d'une indemnisation pour l'atteinte à l'intégrité physique de la Française ainsi que pour sa perte de revenus. Sa cliente devra être soignée toute sa vie.

Une plainte pénale déposée

Fanti estime que la probabilité que la France verse cette somme à la jeune femme de 26 ans est élevée. «La France tiendra la commune et le canton du Valais pour responsables, j’en suis certain», a-t-il également déclaré au journal. Au total, l’avocat représente, selon ses propres dires, 26 victimes et leurs proches.

La demande a été déposée auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi) à Paris, a indiqué Fanti lundi. Elle est liée à une plainte pénale déposée le 1er avril auprès du ministère public valaisan.

Le parquet valaisan a confirmé mardi à Keystone-ATS avoir reçu la plainte pénale. Celle-ci porte sur les infractions d’incendie par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire (jzs/ats)