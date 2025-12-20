brouillard
L'entreprise genevoise Allseeds Switzerland a été bombardée en Ukraine

L&#039;entreprise genevoise Allseeds a été attaquée en Ukraine

Cette entreprise suisse a été bombardée en Ukraine

Les stocks d'huile de l'entreprise Allseeds Switzerland, basée à Genève, ont été bombardé près de la ville d'Odessa. L'attaque a fait un mort, et des milliers de litres d'huile sont perdus.
Des stocks d'huile de tournesol d'Allseeds Switzerland, sise à Genève, ont été bombardés par la Russie près d'Odessa, a indiqué samedi son directeur à Keystone-ATS. Il a fait état d'un mort et deux blessés dans l'attaque. Des milliers de tonnes d'huile sont perdues. Kees Vrins a déclaré:

«Nos installations dans le port de Pivdennyi, situé à 50 km à l'est d'Odessa, ont été bombardées la semaine dernière, hier soir et ce matin. Trois citernes sont actuellement encore en feu.»

Selon lui, il est trop tôt pour dresser un inventaire précis des dégâts.

«Pour le moment, on essaie d'éteindre le feu», a dit Kees Vrins. «Il y a beaucoup de dommages aussi dans les stocks voisins», a ajouté le responsable, sans pouvoir donner de détails. Il a précisé:

«Nous ne sommes pas assurés pour de tels évènements, les assureurs fuient face à ce type de risques»

«Il s'agit de notre huitième bombardement depuis le début de la guerre», a déclaré Kees Vrins, dont l'entreprise est active en Ukraine dans le commerce de céréales, ainsi que d'huile de tournesol et de colza, depuis 28 ans.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a été informé de la situation par Allseeds Switzerland. Dans une prise de position transmise à l'agence Keystone-ATS, le DFAE indique:

«Si les faits rapportés venaient à être confirmés, le bombardement intentionnel ou indiscriminé d’installations civiles constituerait une violation du droit international humanitaire.»

La Suisse rappelle l’obligation pour toutes les parties au conflit de respecter en tout temps le droit international humanitaire et de protéger la population civile ainsi que les biens civils. Elle appelle à ce que toute violation présumée fasse l’objet d’un examen approfondi et, le cas échéant, de poursuites.

Allseeds Switzerland fait partie du groupe ukrainien Allseeds Group. Selon ses propres indications, Allseeds Group est l'un des plus grands producteurs et exportateurs d'huiles et de tourteaux végétaux en Ukraine. Il possède une usine moderne de traitement des graines oléagineuses à Pivdennyi, le port fluvial le plus profond du pays.

Allseeds propose également des services de transbordement d'huiles végétales et de tourteaux d'oléagineux dans ses terminaux de Pivdennyi, qui peuvent accueillir des bateaux d'une capacité de plus de 100 000 tonnes. Ainsi, ce port sert également à approvisionner des destinations lointaines comme la Chine, l'Inde ou le Moyen-Orient. (ats)

