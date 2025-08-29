en partie ensoleillé21°
L'ex-cheffe de Fedpol bosse pour une entreprise israélienne

Nicoletta della Valle, Direktorin Fedpol, aeussert sich an einer Medienkonferenz zum Bundesgesetz ueber die polizeilichen Massnahmen zur Bekaempfung von Terrorismus, am Montag, 13. Juni 2022, in Bern. ...
Nicoletta della Valle, ancienne directrice de Fedpol, en juin 2022 à Berne.Image: KEYSTONE

Le nouveau poste de l'ex-cheffe de Fedpol dérange

Nicoletta della Valle, à la tête de l'Office fédéral de la police jusqu'en janvier 2025, siège désormais dans le conseil consultatif d'une société d'investissement israélienne. L'objectif est de lever des fonds pour la sécurité et la défense.
29.08.2025, 15:0129.08.2025, 15:11
Fin janvier 2025, Nicoletta della Valle quittait son poste de cheffe de l'Office fédéral de la police (Fedpol). Elle a depuis rejoint la société d'investissement israélienne Champel Capital, comme le révèle la RTS. Son objectif? Soutenir la levée de 100 millions de dollars pour investir dans des sociétés, notamment israéliennes, actives dans la sécurité et la défense.

Israël menace de détruire la ville de Gaza

Le rôle exact de cette levée de fonds n'est pas connu. Nicoletta della Valle n'a pas souhaité s’exprimer sur une affaire «relevant de sa sphère privée».

Proche de Netanyahou

Interrogé par la RTS, l'israélo-Suisse Amir Weitmann, cofondateur de Champel Capital et membre assumé du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, précise:

«Le fonds se concentrera sur des sociétés qui créeront des produits d’une importance critique dans la promotion de la défense et de la sécurité du monde libre et démocratique.»
Amir Weitmann, à la RTS.

Pour rappel, peu après le 7 octobre 2023, Amir Weitmann défendait dans Temps Présent «un plan préconisant l’évacuation des Palestiniens de la bande de Gaza et leur relocalisation en Egypte».

Afin de mener à bien cette levée d'argent, Giora Eiland, l'une des grandes figures de l'armée israélienne, a aussi été recruté. Cet ancien général de division à la retraite apparaît à de nombreuses reprises dans la requête pour génocide déposée devant la Cour internationale de justice.

Un cadre de Swiss Innovation Forces, l’agence d’innovation de l’armée suisse, siège également dans le même conseil consultatif que Nicoletta della Valle. L'entreprise, détenue à 100% par la Confédération, affirme à la RTS que l'employé a rejoint le conseil consultatif de Champel Capital à titre personnel.

Frappes israéliennes sur un hôpital: 15 morts

Motion déposée

Même si le changement de poste de l'ancienne cheffe de Fedpol est légal, l'association Transparency Suisse l'a qualifié de «potentiellement problématique». La RTS rappelle qu'en Suisse, pour éviter un éventuel conflit d'intérêts causé par la nouvelle activité d'un haut fonctionnaire, l'administration fédérale peut exiger qu'il attende jusqu'à 12 mois avant de pouvoir quitter le public pour aller dans le priver. Il n'existe cependant aucune obligation.

En 2023, une motion a été déposée auprès du Conseil fédéral demandant de «monitorer ces cas afin que la société civile soit tenue informée». Le texte a été rejeté. (ag)

Gaza après les bombes
Les partis politiques suisses ont déclaré des recettes totales de 22,4 millions de francs pour l'année 2024, a indiqué vendredi le Contrôle fédéral des finances. Celles-ci ont diminué de 3,9 millions en un an.
L’article