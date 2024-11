Swisscom à bout touchant pour son implantation en Italie

Voici le loup le plus dangereux de Suisse

Le rachat de la filiale italienne du géant britannique Vodafone pour quelque 8 milliards de francs doit encore recevoir l'approbation du gendarme italien de la concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM), celui-ci ayant ouvert une enquête approfondie, ainsi que du ministère des entreprises et du Made in Italy.

A la suite de l'annonce de l'acquisition de Vodafone Italia le 15 mars dernier, Swisscom a notifié l'opération le 17 septembre à l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), laquelle l'a approuvée le 6 novembre, précise mercredi le numéro un suisse des télécoms, après avoir évalué l'impact de l'opération sur la concurrence dans le marché des services de médias audiovisuels.

