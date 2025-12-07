pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
jeunesse

Le record du monde de la plus grande fresque Lego a été battu à Yverdon

epaselect epa12576774 People build a mural measuring 24 metres long and 2 metres high and made up of 300,000 Lego pieces in an attempt to break a world record during the Swiss Telethon in Yverdon, Swi ...
La fresque a été réalisée à l'aide de 300 000 pièces de Lego.Keystone

Un record du monde de Lego a été battu à Yverdon-les-Bains

Dans le cadre du Téléthon Suisse, les artistes ont réalisé un exploit mondial. Le public était nombreux à soutenir l'action.
07.12.2025, 19:2407.12.2025, 19:25

Pari réussi pour Yverdon-les-Bains (VD). Dans le cadre du Téléthon Suisse, la cité thermale a battu dimanche le record du monde de la plus grande fresque Lego, avec une image de 300 000 pièces. Le précédent record, de 250 000 pièces, était détenu par la ville de Brest (F).

La Maison-Blanche dévoile ses décos de Noël et c'est intense
«On a réussi!»

C'est ce qu'a indiqué à 18h30 à Keystone-ATS Cristelle Burlot, la responsable communication pour le Téléthon Suisse, une organisation en faveur des personnes atteintes de maladies génétiques rares.

Des personnes construisent une fresque XXL d&#039;une dimension finale de 24 metres de long sur 2 metres de.haut et composee de 300&#039;000 pieces en Lego lors d&#039;une tentative de record du monde ...
Keystone

La fresque de 24 mètres de long sur deux mètres de haut, représentant des lieux emblématiques de la région du Nord vaudois a été réalisée en deux jours au Centre sportif des Îles à Yverdon-les-Bains.

Le public était invité dès samedi matin à assembler des losanges de 100 pièces. Des bénévoles de Brickmaster.ch, une société spécialisée dans l'événementiel autour des Lego et basée à Concise (VD), avaient ensuite pour mission d'assembler les losanges.

Des Lego à acheter

Les participants pouvaient acquérir les 100 briques d'un losange pour le prix de 10 francs. L'intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon Suisse. Selon Cristelle Burlot, au minimum 20 000 francs ont pu être récoltés.

Yverdon va tenter de battre un record du monde

Vers 16h30, le record de Brest avait été battu, mais l'entier de la fresque n'était pas terminé. Cristelle Burlot avait alors déclaré:

«Il nous reste 2-3 mètres à faire. C'est de la folie, il y a des centaines de personnes partout, des gens qui font la queue, on est tellement heureux de cette mobilisation.»

Il n'est pas certain que ce nouveau record soit homologué dans le célèbre Guinness Book. «Brickmaster les a contactés, mais nous n'avons pas reçu de réponse», avait-elle expliqué.

L&#039;événement a attiré un public nombreux au Centre sportif des Îles à Yverdon-les-Bains.
Keystone

Selon Cristelle Burlot, l'essentiel était toutefois de «réussir ce défi extraordinaire et de le partager avec le public.»

Ce Lego Star Wars rend furieux les fans de la saga

L'événement était organisé en soutien du Téléthon Suisse conjointement par l'Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV), Brickmasters.ch et Lego. Il a pu compter sur la participation d'une quarantaine de bénévoles. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein
1 / 14
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein

De nouvelles photos de l'île d'Epstein publiées
source: house oversight democrats
partager sur Facebookpartager sur X
Devenir riche avec du vomi de baleine? C'est possible
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
6 idées pour passer de superbes vacances d'hiver en Suisse
Alors que les Fêtes de fin d'année approchent et que la neige descend des monts pour arriver doucement en plaine, voici quelques idées d'activités et de destinations à faire pour passer un doux début d'hiver, sans quitter la Suisse.
La fin de l'année est déjà sur nous, comme nous le rappellent les premiers chocolats du calendrier de l'avent. Si voyager à l'étranger n'est usuellement pas de mise en cette période, à cause notamment des nombreuses célébrations de famille, l'envie de partir à l'aventure, elle, demeure pour beaucoup d'entre nous.
L’article