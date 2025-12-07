La fresque a été réalisée à l'aide de 300 000 pièces de Lego. Keystone

Un record du monde de Lego a été battu à Yverdon-les-Bains

Dans le cadre du Téléthon Suisse, les artistes ont réalisé un exploit mondial. Le public était nombreux à soutenir l'action.

Pari réussi pour Yverdon-les-Bains (VD). Dans le cadre du Téléthon Suisse, la cité thermale a battu dimanche le record du monde de la plus grande fresque Lego, avec une image de 300 000 pièces. Le précédent record, de 250 000 pièces, était détenu par la ville de Brest (F).

«On a réussi!»

C'est ce qu'a indiqué à 18h30 à Keystone-ATS Cristelle Burlot, la responsable communication pour le Téléthon Suisse, une organisation en faveur des personnes atteintes de maladies génétiques rares.

La fresque de 24 mètres de long sur deux mètres de haut, représentant des lieux emblématiques de la région du Nord vaudois a été réalisée en deux jours au Centre sportif des Îles à Yverdon-les-Bains.

Le public était invité dès samedi matin à assembler des losanges de 100 pièces. Des bénévoles de Brickmaster.ch, une société spécialisée dans l'événementiel autour des Lego et basée à Concise (VD), avaient ensuite pour mission d'assembler les losanges.

Des Lego à acheter

Les participants pouvaient acquérir les 100 briques d'un losange pour le prix de 10 francs. L'intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon Suisse. Selon Cristelle Burlot, au minimum 20 000 francs ont pu être récoltés.

Vers 16h30, le record de Brest avait été battu, mais l'entier de la fresque n'était pas terminé. Cristelle Burlot avait alors déclaré:

«Il nous reste 2-3 mètres à faire. C'est de la folie, il y a des centaines de personnes partout, des gens qui font la queue, on est tellement heureux de cette mobilisation.»

Il n'est pas certain que ce nouveau record soit homologué dans le célèbre Guinness Book. «Brickmaster les a contactés, mais nous n'avons pas reçu de réponse», avait-elle expliqué.

Selon Cristelle Burlot, l'essentiel était toutefois de «réussir ce défi extraordinaire et de le partager avec le public.»

L'événement était organisé en soutien du Téléthon Suisse conjointement par l'Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV), Brickmasters.ch et Lego. Il a pu compter sur la participation d'une quarantaine de bénévoles. (ats)