Karin Keller-Sutter a peur de ne plus pourvoir «parler en anglais»

Le Parlement veut limiter l’usage de l’anglais par la Confédération à l’international, au nom des langues nationales. Une mesure qui divise fortement.

Plus de «Suisse»

Karin Keller-Sutter, président de la Confédération. Keystone

La présidente de la Confédération risque de ne plus pouvoir parler anglais à certains de ses homologues. Le National a transmis de justesse une motion exigeant l'utilisation d'une langue suisse pour communiquer avec les organisations internationales.

Cette pratique doit être la règle avec les organisations qui ont une langue nationale parmi leurs langues officielles, selon la motion du conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE). Il avait déposé ce texte en réaction à la décision du Groupe d'action financière (Gafi) d'utiliser l'anglais pour la prochaine évaluation de la Suisse.

On en parlait ici 👇 Berne a un argument «pervers» pour utiliser l'anglais et pas le français

Avec un tel projet, «je n'aurai plus le droit de parler en anglais avec des dirigeants d'autres pays et organisations», a déclaré la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter. Elle a rappelé que l'allemand, le français et l'italien sont les langues officielles de nombreuses organisations, dont l'UE.

«La Suisse se retrouverait à devoir amener un interprète autour de la table alors que tous les autres participants parleront anglais», a appuyé Nicolò Paganini (C/SG). En résulteraient des coûts inutiles et une atteinte à la première priorité de la Suisse, à savoir faire passer ses intérêts. Ces arguments n'ont pas pris.

Il est question de faire preuve de bon sens, a réagi Jean-Luc Addor (UDC/VS) au nom de la commission. Des exceptions seront évidemment tolérées, a-t-il déclaré. Les conseillers nationaux ont accepté la motion par 93 voix contre 81 et 15 abstentions. (jah/ats)