En ce 1er janvier, il va faire chaud et on n'est pas loin du record

Il faudra grimper haut en altitude aujourd'hui pour tutoyer le zéro degré Celsius. La Suisse vit toujours sous l'influence d'une masse d'air tropicale.

Les températures douces en Suisse ont fait grimper l'isotherme zéro degré à un niveau presque record pour cette période de l'année. Lors du passage à 2022, la limite de congélation se situait à 3764 mètres, a indiqué samedi MétéoSuisse sur Twitter 👇.

Pour les mois de décembre et janvier, l'isotherme zéro degré n'a atteint qu'à trois reprises un niveau plus élevé depuis le commencement des mesures. Le record du 6 janvier 1999 n'était plus haut que de 100 mètres. La première journée de l'année débutera donc avec une météo ensoleillée et des températures clémentes.

Jusqu'à quand le beau temps va durer?

Après une journée de transition dimanche, un fort courant d'ouest reprendra place lundi. Autrement dit, les températures baisseront graduellement et des perturbations sont attendues mardi. Cette dernière, indique Météosuisse, «devrait donner de la neige en montagne, d'abord vers 1500 m, puis vers 1000 m en cours de journée, voire jusqu'à basse altitude dans la nuit de mardi à mercredi.»

Pourquoi il fait si chaud?

C'est la faut à une masse d'air tropicale qui a envahi la Suisse, la voilà en rouge 👇.

source: météosuisse

(jah/ats)