Marco Odermatt et les stars du ski débarquent au cinéma

Les meilleurs descendeurs du monde seront bientôt à l’honneur sur grand écran avec Downhill Skiers – Ain’t No Mountain Steep Enough, qui sortira en salle le 23 octobre.

«Difficile de décrire une descente. Juste quelques fous dévalant la pente.» C’est par cette phrase de Vincent Kriechmayr que se conclut la bande-annonce du film Downhill Skiers – Ain’t No Mountain Steep Enough. Il suit le parcours des meilleurs descendeurs du monde, des finales de Saalbach en 2024 jusqu’aux Mondiaux organisés l’année suivante dans la station autrichienne.

Le film sortira en salle le 23 octobre et mettra en lumière les grands noms de la discipline, comme Marco Odermatt et Dominik Paris, qui dévoileront ce qui se passe dans leur tête lorsqu’ils s’élancent sur la piste.

La bande-annonce accorde une place importante au Nidwaldien. «Le ski a beaucoup changé», déclare-t-il, tandis que Dominik Paris propose une comparaison intéressante: «La descente, c’est un mélange de Formule 1 et de rallye. On va vite, mais les conditions changent constamment, comme en rallye».

La bande-annonce ⬇️ Vidéo: youtube

Ce film de près de deux heures dévoile aussi les côtés sombres de la discipline, notamment les chutes de Cyprien Sarrazin ou Vincent Kriechmayr. Le blessé Aleksander Aamodt Kilde apparaît également.

Le casting comprend aussi plusieurs descendeuses, parmi lesquelles la Suissesse Jasmine Flury, ainsi que Sofia Goggia et Conny Hütter. Cependant, aucune femme ne figure ni dans la bande-annonce ni sur l’affiche déjà dévoilée. Celle-ci met en scène Marco Odermatt, brandissant fièrement son gros globe de cristal, entouré de trois de ses rivaux.

Le film est réalisé par Gerald Salmina, un habitué du monde du ski. Il avait auparavant signé Streif – One Hell Of A Ride, consacré à la mythique descente de Kitzbühel.

Sur le site officiel du film, Salmina explique: «Je ne veux pas seulement documenter les exploits des meilleurs skieurs dans notre film, mais aussi raconter l’histoire de personnes extraordinaires qui, avec une force mentale impressionnante et une passion sans faille, cherchent à atteindre leurs objectifs, malgré les douloureuses conséquences des chutes violentes».

Cette œuvre constituera un avant-goût idéal de la nouvelle saison de ski. En effet, seulement deux jours après sa sortie, la lutte pour la victoire reprendra du côté de Sölden, comme le veut la tradition. Il sera alors plus facile de patienter jusqu’en janvier 2026, date à laquelle une série en quatre épisodes sera également disponible sur Amazon Prime.

(riz/roc)