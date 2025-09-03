averses éparses16°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Marco Odermatt et les stars du ski débarquent au cinéma

Marco Odermatt et les stars du ski débarquent au cinéma

Les meilleurs descendeurs du monde seront bientôt à l’honneur sur grand écran avec Downhill Skiers – Ain’t No Mountain Steep Enough, qui sortira en salle le 23 octobre.
03.09.2025, 11:5903.09.2025, 12:13
Plus de «Sport»

«Difficile de décrire une descente. Juste quelques fous dévalant la pente.» C’est par cette phrase de Vincent Kriechmayr que se conclut la bande-annonce du film Downhill Skiers – Ain’t No Mountain Steep Enough. Il suit le parcours des meilleurs descendeurs du monde, des finales de Saalbach en 2024 jusqu’aux Mondiaux organisés l’année suivante dans la station autrichienne.

Le film sortira en salle le 23 octobre et mettra en lumière les grands noms de la discipline, comme Marco Odermatt et Dominik Paris, qui dévoileront ce qui se passe dans leur tête lorsqu’ils s’élancent sur la piste.

La bande-annonce accorde une place importante au Nidwaldien. «Le ski a beaucoup changé», déclare-t-il, tandis que Dominik Paris propose une comparaison intéressante: «La descente, c’est un mélange de Formule 1 et de rallye. On va vite, mais les conditions changent constamment, comme en rallye».

La bande-annonce ⬇️

Vidéo: youtube

Ce film de près de deux heures dévoile aussi les côtés sombres de la discipline, notamment les chutes de Cyprien Sarrazin ou Vincent Kriechmayr. Le blessé Aleksander Aamodt Kilde apparaît également.

Le casting comprend aussi plusieurs descendeuses, parmi lesquelles la Suissesse Jasmine Flury, ainsi que Sofia Goggia et Conny Hütter. Cependant, aucune femme ne figure ni dans la bande-annonce ni sur l’affiche déjà dévoilée. Celle-ci met en scène Marco Odermatt, brandissant fièrement son gros globe de cristal, entouré de trois de ses rivaux.

Le film est réalisé par Gerald Salmina, un habitué du monde du ski. Il avait auparavant signé Streif – One Hell Of A Ride, consacré à la mythique descente de Kitzbühel.

Sur le site officiel du film, Salmina explique: «Je ne veux pas seulement documenter les exploits des meilleurs skieurs dans notre film, mais aussi raconter l’histoire de personnes extraordinaires qui, avec une force mentale impressionnante et une passion sans faille, cherchent à atteindre leurs objectifs, malgré les douloureuses conséquences des chutes violentes».

Cette œuvre constituera un avant-goût idéal de la nouvelle saison de ski. En effet, seulement deux jours après sa sortie, la lutte pour la victoire reprendra du côté de Sölden, comme le veut la tradition. Il sera alors plus facile de patienter jusqu’en janvier 2026, date à laquelle une série en quatre épisodes sera également disponible sur Amazon Prime.

(riz/roc)

Plus d'articles sur le sport
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
de Ralf Meile
Le défi ultime de Mourinho
Le défi ultime de Mourinho
de Julien Caloz
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
de Etienne Wuillemin
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
2
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
de Valentine GRAVELEAU
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
de Emil Rohrbach
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Une bagarre éclate entre sénateurs au Mexique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Muscu chez les ados: une obsession préoccupante
A 13 ou 14 ans, beaucoup de jeunes rêvent déjà de se muscler. Mais cette tendance, portée par les influenceurs et les réseaux sociaux, qui dope selon ses adeptes la confiance en soi, n'est pas sans dérives. Reportage en France.
«J'ai voulu commencer dès mes 14 ans», confie à l'AFP Jules Vaillant, 16 ans, s'entraînant sur un tapis de course dans une salle du groupe Fitness Park, à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). «Dès que j'ai eu l'âge (...) mon père est venu directement m'inscrire», raconte le lycéen. Il faut avoir au moins 16 ans pour fréquenter la plupart des salles de sport en France. En Suisse, un jeune peut avoir un abonnement dès 15 ans chez Activ Fitness et il est possible de s'inscrire au Let's Go Fitness quand on a moins de 16 ans, uniquement avec une autorisation parentale et une attestation du médecin indiquant l'aptitude à pratiquer du fitness.
L’article