Martin Pfister va devoir rapidement faire ses preuves

Chez watson, on dénonce le manque de représentativité du nouveau Conseil fédéral. Il voit «un pas en arrière pour la Suisse» dans le fait que deux femmes seulement siègeront au gouvernement. Le Conseil fédéral manque aussi de diversité au niveau de l'âge. Ses membres actuels ont entre 57 et 65 ans, Martin Pfister s'intégrant parfaitement à ce groupe avec ses 61 ans.

Face à un Markus Ritter «caricature d'une Suisse ancrée dans ses traditions», Martin Pfister «n'a pas dû faire grand-chose pour apparaître plus progressiste, plus urbain ou plus moderne», notent pour leur part 24 Heures et la Tribune de Genève. Il a su montrer qu'il pouvait être une alternative crédible. A lui maintenant de prouver que cet investissement en valait la peine.

Le Zougois devra «livrer la marchandise» dès son premier jour au Conseil fédéral, relève le Tages-Anzeiger, pour qui les Chambres ont opté pour «le plus grand risque». On ne sait pas vraiment s'il en est capable. Martin Pfister doit créer rapidement des majorités pour une politique de sécurité globale, ajoute le Tagi.

Au vu des nombreux chantiers du Département de la défense, le Zougois devra «passer de zéro à 250» en peu de temps. Il devra aussi être plus qu'un ministre de la défense fort, pour jouer un rôle fort au sein du Conseil fédéral. Le centriste «devra forger des alliances et briser le bloc des quatre» ministres UDC et PLR.

Les conseillers fédéraux sont-ils de plus en plus âgés?

Les deux candidats à la succession de Viola Amherd ont 57 et 61 ans, alors que les conseillers fédéraux actuels avaient entre 55 et 59 ans au moment de leur entrée en fonction. Notre gouvernement est-il en train de vieillir? On a sorti la calculette.

Viola Amherd avait 56 ans lorsqu'elle a été élue au Conseil fédéral, en décembre 2018. Les candidats officiels à sa succession, les centristes Markus Ritter et Martin Pfister, sont un peu plus âgés: le premier a 57 ans, le deuxième 61. Si l'on ajoute le fait que Elisabeth Baume-Schneider et Beat Jans avaient 59 ans au moment de leur entrée en fonction, on pourrait avoir l'impression que notre gouvernement est de plus en plus âgé.