Susanne Wille fait marche arrière concernant l'arrêt de la diffusion FM. Image: keystone

Retour de la FM: un document révèle les vrais coûts pour la SSR

La directrice de la SSR a promis de réémettre en FM aussi rapidement que possible. Des documents internes montrent désormais à quoi ressemble concrètement ce plan et qu’il ne pourra pas être mis en oeuvre avant fin 2026 au plus tôt.

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Le revirement est intervenu peu avant la votation sur la SSR: en décembre 2025, la directrice de la SSR, Susanne Wille, a annoncé que les programmes radio du service public devaient revenir sur la FM. Elle n’a pas cherché à minimiser les excuses liées aux zigzags de l’entreprise audiovisuelle: elle a reconnu l’erreur.

L’Office fédéral de la communication (Ofcom) a entre-temps fixé les nouvelles conditions-cadres pour l’attribution des concessions radio FM. Les fréquences existantes n’ont pas fait l’objet d’un nouvel appel d’offres, mais sont restées réservées. La réglementation correspondante est ainsi entrée en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2026, comme l’a communiqué l’Ofcom

Un plan en trois étapes jusqu’en 2028 pour la FM

Selon des documents internes de la SSR consultés par le Sonntagsblick, l’entreprise audiovisuelle prévoit une approche en trois étapes.

Dans un premier temps , outre les 21 sites existants, 24 sites d’émission supplémentaires au maximum doivent être remis en service. Cela permettrait de couvrir environ 85% de la population , surtout en dehors des grands axes urbains. Selon le document, les coûts d’exploitation s’élèveraient à environ 6,6 millions de francs par an. Cette première étape ne serait réalisable qu’en octobre 2026 au plus tôt.

, outre les 21 sites existants, 24 sites d’émission supplémentaires au maximum doivent être remis en service. Cela permettrait de , surtout en dehors des grands axes urbains. Selon le document, les coûts d’exploitation s’élèveraient à environ 6,6 millions de francs par an. Cette première étape ne serait réalisable qu’en octobre 2026 au plus tôt. Dans un deuxième temps , la SSR prévoit d’assurer, depuis 67 sites, la couverture de toutes les agglomérations importantes au niveau régional, soit environ 90% de la population . Coût de l’opération: 8,1 millions de francs par an.

, la SSR prévoit d’assurer, depuis 67 sites, la couverture de toutes les agglomérations importantes au niveau régional, soit . Coût de l’opération: 8,1 millions de francs par an. Dans un troisième temps, 156 sites d’émission supplémentaires viendraient s’ajouter au dispositif, ce qui permettrait aussi de couvrir les principaux axes de circulation et les agglomérations dans les trois régions linguistiques. Environ 95% de la population pourrait ainsi capter les programmes. Coût: 14,8 millions de francs par an. Cette phase d’extension ne serait réalisable qu’à la fin 2028 au plus tôt.

Les coûts de la FM s’ajoutent au mandat d’économies

La question des coûts est sensible: les dépenses liées à la FM s’ajoutent au programme d’économies en cours et entraîneront, selon le document, de nouveaux licenciements et suppressions. La SSR ne souhaite, toutefois, pas encore s’exprimer auprès du Sonntagsblick sur les coûts totaux. Les scénarios décrits ne correspondraient plus à l’état actuel des choses, indique son service de presse.

Pour Radio SRF 2 Kultur, programme de niche menacé de disparition, la SSR prévoit par ailleurs de ramener ses trois programmes radio sur la FM plus tôt que les autres.

Roger Schawinski était l'un des détracteurs les plus virulents de l'arrêt de la diffusion FM par la SSR. Image: keystone

Le pionnier de la radio alémanique Roger Schawinski se montre peu indulgent envers la directrice de la SSR. Il qualifie le débat sur la FM de «plus grand fiasco de l’histoire de la SSR» et critique le fait que Susanne Wille n’ait pas trouvé, pendant plus d’un an, ne serait-ce qu’une heure pour s’entretenir avec lui. «Quand on n’arrive pas à dégager une seule heure en plus d’un an, on a des problèmes de gestion du temps», a accusé Roger Schawinski dans le Sonntagsblick. Il formule tout de même un pronostic plus conciliant: «Je table sur 2029.» (mke/trad. hun)