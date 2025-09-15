Le conflit entre Migros et Unia est monté jusqu'au Tribunal fédéral. Image: keystone

Cette Migros est au cœur d'une guerre juridique depuis des années

Une filiale Migros à Zurich est au cœur d’un litige juridique opposant Migros au plus grand syndicat du pays. En cause: l'ouverture du magasin le dimanche.

Stefan Ehrbar / ch media

La volonté de Migros d'ouvrir une filiale Migros Daily dans le centre de Zurich le dimanche, a entraîné un conflit juridique qui dure depuis plusieurs années.

Mais l’enjeu dépasse cette seule succursale. La coopérative régionale Migros de Zurich et son adversaire, le syndicat Unia, veulent obtenir une décision de principe sur la question de l'ouverture des magasins le dimanche.

Une victoire temporaire qui n'aura pas duré

L’affaire a donc atteint le Tribunal fédéral. En juin, celui-ci a interdit à Migros d’occuper du personnel le dimanche dans le magasin, en attendant un jugement définitif. La joie du syndicat Unia a été de courte durée: depuis quelques jours, le magasin est de nouveau ouvert le dimanche, mais en tant que filiale où les clients peuvent faire leurs achats de manière autonome, sans personnel.

Pour y entrer, il faut scanner une carte bancaire ou un QR code de l’application Migros. Le paiement se fait aux caisses Self-Checkout.

Le dossier juridique a pris une grande ampleur. Tout a commencé par une décision de l’inspectorat du travail de la ville de Zurich. En 2017, celui-ci avait confirmé que du personnel pourrait travailler le dimanche dans le futur magasin. Située à quelques mètres de la gare principale, de l’autre côté de la rue, la filiale avait été considérée par l’autorité comme faisant partie de l’aire de la gare. Et dans les grandes gares, l’occupation de personnel le dimanche est autorisée.

Une astuce ingénieuse

En mai 2019, la coopérative Migros Zurich a ouvert le fameux magasin Migros Daily. Rapidement, le dimanche est devenu le jour le plus rentable. Mais deux éléments sont venus bouleverser la situation: le portail en ligne 20 Minutes s’est interrogé sur la légalité de ces ouvertures, et l’inspectorat du travail de la ville a fusionné avec celui du canton de Zurich.

Et le canton a tranché différemment: pour lui, la filiale ne faisait pas partie de l’aire de la gare. En octobre 2019, elle a donc dû fermer le dimanche. Ironiquement, ce sont les partis de droite qui avaient poussé à cette fusion des offices cantonaux et municipaux, sans imaginer que l’instance cantonale serait plus stricte que celle de la ville à majorité de gauche.

Les juristes de Migros ont alors trouvé une astuce: l’ouverture pouvait être maintenue uniquement si des agents de sécurité, mais pas de personnel de vente, travaillaient le dimanche. Le système a fonctionné un temps, jusqu’à ce qu’Unia choisisse la filiale comme cas emblématique dans sa lutte contre le travail du dimanche.

Le syndicat a d’abord perdu devant le canton, puis a remporté la bataille en 2022 devant le tribunal administratif de Zurich. La filiale a à nouveau fermé le dimanche.

Victoire intermédiaire pour le syndicat

Face à cette nouvelle mesure, la direction juridique de Migros s’est encore montrée inventive. La ville ayant rénové la rue séparant la filiale de la gare pour en faire une zone de rencontre, les juristes de Migros ont argumenté que le magasin était définitivement relié à l'aire de la gare. Selon eux, la vente le dimanche était donc autorisée. Le canton a soutenu cette interprétation et la filiale a rouvert le dimanche.

Mais Unia a de nouveau fait recours. En mars 2025, le syndicat a remporté une victoire devant le tribunal administratif de Zurich, qui a estimé que le magasin ne formait «aucune unité fonctionnelle avec la gare» et ne pouvait donc pas employer de personnel le dimanche.

Migros a toutefois exigé une décision de principe et a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral. Celui-ci n’a pas encore tranché sur le fond, mais a provisoirement interdit l’occupation de personnel le dimanche.

Une «forte acceptation» du magasin autonome

En misant sur un fonctionnement totalement autonome le dimanche, Migros Zurich peut ouvrir la filiale. Le droit fédéral du travail interdit (sauf exception comme dans les gares) uniquement l’emploi de personnel dans le commerce de détail le dimanche, mais pas l’ouverture des magasins en tant que telle. Les horaires d’ouverture relèvent des cantons, et la loi du canton de Zurich n’impose aucune restriction aux magasins de petite taille qui peuvent fonctionner de manière autonome.

Migros peut donc attendre sereinement le jugement du Tribunal fédéral, qui ne portera que sur la légalité du travail du personnel le dimanche.

Annabel Ott, porte-parole de Migros Zurich, explique que le concept de magasin utilisable de manière autonome le dimanche est déjà en place depuis octobre 2024 dans la filiale de Toblerplatz à Zurich (un quartier situé à l'est de la Limmat), où il rencontre «une très forte acceptation». A proximité de la gare aussi, il semble bien accueilli.

Le chiffre d’affaires évolue positivement et «confirme que les achats du dimanche répondent à un besoin des clients». Une extension généralisée de ce modèle n’est toutefois pas prévue.

Quoi qu’il en soit, Migros exploite déjà cinq magasins (supermarché Migros, Migrolino et Alnatura) dans la gare Centrale de Zurich, tous ouverts le dimanche. Les clients adeptes des courses du dimanche n'ont donc pas de quoi s'inquiéter.

