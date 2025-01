Adidas s'installe à Zurich, mais face à Nike et On, la compétition s'annonce serrée. Image: watson

La guerre des sneakers s'intensifie en Suisse entre Adidas, Nike et On

Le fabricant allemand d'articles de sport Adidas réaffirme sa présence en Suisse avec une nouvelle filiale très bien située à Zurich. Mais l'entreprise ne semble pas faire le poids face à ses concurrents Nike et On.

Stefan Ehrbar / ch media

Adidas est le deuxième plus grand fabricant d'articles de sport au monde. Les Allemands ne sont dépassés que par l'Américain Nike. Mais en Suisse, l'entreprise, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros en 2023, se fait plutôt discrète. Si différents commerçants proposent les produits d'Adidas, l'entreprise n'exploite pas ses propres magasins, contrairement à ses concurrents. Adidas ne possède que trois filiales dans notre pays, à Landquart dans le canton des Grisons, à Cham dans le canton de Zug et à Aubonne pour la Suisse romande.

La succursale d'Adidas à Zurich.

Mais le géant allemand a décidé de changer la donne. A la mi-décembre, les responsables marketing de la marque ont ouvert une nouvelle succursale très bien située sur l'Europaallee de Zurich. Des événements et des «opérations marketing» y seront organisés, selon les termes d'un porte-parole, dans le but de sensibiliser davantage les consommateurs à la marque.

Ainsi, le ballon officiel du Championnat d'Europe féminin, qui se déroulera, cette année, en juillet, dans différentes villes suisses, a été présenté, il y a deux semaines, dans le nouveau showroom Adidas du centre-ville de Zurich. Selon le porte-parole d'Adidas Stefan Pursche, il n'est en revanche pas prévu pour l'instant d'ouvrir un point de vente classique – même si la Suisse est un marché important.

Adidas a connu une crise récente

En 2023, le groupe a enregistré sa première perte depuis 30 ans. L'écart avec l'entreprise américaine Nike s'est creusé au cours des dernières années. En effet, la marque américaine a réalisé un chiffre d'affaires supérieur d'environ 45% à celui d'Adidas en 2018. Et si les chiffres ont fortement progressé depuis, les ventes d'Adidas, elles, ont diminué. En 2023, Nike avait pour la première fois un chiffre d'affaires deux fois plus important qu'Adidas.

Un résultat qui a poussé Adidas à innover davantage, et notamment dans le domaine des chaussures. Une décision qui a porté ses fruits puisque les modèles de sneakers «Campus» sont désormais des valeurs sûres dans les rayons des magasins de chaussures en Suisse. Les chiffres d'affaires devraient également augmenter grâce à l'abandon des courses aux rabais et à des produits mieux adaptés à la région. L'entreprise mise notamment beaucoup sur le marché chinois.

La Suisse est un petit marché en comparaison. Mais on observe les mêmes tendances que dans le reste du monde: Nike a un large avantage. Au printemps 2023, la marque a ouvert son premier magasin dans un centre commercial de Wallisellen, dans le canton de Zurich. Peu après, une filiale a ouvert ses portes au Emmen Center, près de Lucerne. A la fin de l'année, Nike ouvrira un grand magasin à la gare centrale de Zurich, l'un des endroits les plus fréquentés de Suisse. Parallèlement, l'entreprise américaine a mis fin à sa collaboration avec des partenaires existants. Raison pour laquelle d'ailleurs le magasin de Bâle a fermé ses portes fin 2024.

Nike va ouvrir un magasin à la gare centrale de Zurich. Image: Shutterstock

La marque On se développe

Le fabricant suisse d'articles de sport On se développe également avec ses magasins. Les magasins phares de l'entreprise sont situés aux meilleurs endroits dans les villes du monde entier, comme New York, Tokyo, Hong Kong, Paris et Londres.

En Suisse, On exploite une filiale au siège de Zurich-Ouest. Cette année, un magasin plus grand devrait en outre être ouvert dans la rue du Limmatquai de Zurich, comme l'a rapporté CH Media. On mise sur une expansion rapide et veut ouvrir 20 à 25 nouveaux magasins par an, dont la moitié en Chine.

Avec un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de francs en 2023, On fait toutefois partie des fournisseurs mondiaux les plus petits, même si les Zurichois ont récemment réussi à se hisser dans le top 10 des fabricants d'articles de sport réalisant le plus gros chiffre d'affaires - suivant l'entreprise qui est comptabilisée.

La chaîne canadienne Lululemon, qui ne possède qu'un seul magasin en Suisse dans la vieille ville de Zurich, se trouve en troisième position après Nike et Adidas. La quatrième place est occupée par l'entreprise allemande Puma qui, à l'instar d'Adidas, n’exploite, en Suisse, que des filiales dans des centres de distribution. L'entreprise américaine VF Corporation, dont le siège européen se trouve au Tessin, est également très présente dans le secteur des articles de sport. Elle est connue pour des marques comme Eastpak, Timberland ou The North Face, qui ont également leurs magasins en Suisse.

Traduit de l'allemand par Anne Castella