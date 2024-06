Harry Styles, A$AP Rocky ou encore Gigi Hadid, tous ne jurent que par l'Adidas Samba depuis plusieurs saisons. Image: watson

Cette basket vintage est la plus tendance de l'année

Une chaussure des années 1970 fait les chiffres de l'équipementier sportif Adidas. Après le vide laissé par la fin du partenariat avec le rappeur Kanye West, l'entreprise renoue avec le succès.

Bienvenue dans le monde merveilleux des baskets, ou «sneakers» comme diraient les spécialistes de la sape.

Cette chaussure jetable qu’on porte pour le sport, le confort et surtout le style. Cette pompe qui coûte en moyenne 17 francs à produire au Vietnam est définitivement un des indicateurs de tendance. Au point qu’une paire neuve achetée une centaine de francs peut se vendre jusqu’à cinq fois plus cher par simple spéculation.

Entre les chaussures ON qui visent désormais la Gen Z en s'offrant Zendaya comme égérie, le retour en force de New Balance et la suprématie de Nike, il y a une chaussure qui revient de loin: le modèle Samba d’Adidas.

Une basket simple, datant des années 1970, avec les classiques trois lignes blanches, signature de la marque. Elle ne vient pas seule, parce qu’on retrouve également deux autres modèles semblables et tout aussi populaires, la Gazelle et la Campus qui font partie de la gamme Terrace de la marque. Si l’année 2023 a été celle des baskets «chunky», c'est-à-dire épaisses, l’année 2024 marque tout l’inverse avec des modèles résolument vintage et des semelles fines.

Une chaussure iconique

La Samba, aussi étonnant que cela puisse paraître, n'est pas une chaussure de danse, mais une chaussure de foot! Le tout premier modèle a été développé par le fondateur d'Adidas, Adi Dassler, en 1949, spécialement pour le football.

Le modèle Samba premier du nom, en 1949. Image: adidas

Les équipes européennes avaient besoin d'une chaussure avec une semelle qui offre une adhérence optimale, que ce soit sur les terrains de football en gazon, en terre battue ou en salle. C'est exactement ce qu'a fait cette chaussure, notamment grâce à sa semelle en caoutchouc qui était une innovation à l’époque. La chaussure jouit encore aujourd'hui d'une grande popularité dans divers sports d'intérieur.



Dès les années 1970, les baskets s’immiscent dans la rue et les Samba ont su séduire une audience bien au-delà des sportifs. Elle a marché particulièrement au Royaume-Uni où elle fut adoptée par des hooligans, des musiciens et des mannequins.

La chaussure confirme son statut d’icône à travers sa présence aux pieds de stars de la pop telles que les groupes Oasis et Queen. C’était également la chaussure préférée de Bob Marley. La Samba fait partie des modèles qui ont su traverser les époques pour devenir un élément fondamental de la culture populaire et de la mode.

Bob Marley était un grand fan de foot, et portait donc des Samba. Image: Reddit

Pharrell Williams, qui a collaboré avec Adidas via sa marque Humanrace, a même créé son propre modèle de Samba. Image: Adidas

Aujourd’hui, on peut la voir aux pieds de Pharrell Williams, du mannequin Gigi Hadid et même du Premier Ministre britannique Rishi Sunak. La marque aux trois bandes vient même vient d’imaginer une paire de Samba pour Lionel Messi, l’un de ses ambassadeurs les plus emblématiques.



Adidas fait des bénéfices

L'équipementier sportif allemand Adidas a renoué avec les bénéfices au premier trimestre 2024. La marque n’était pas en grande forme après la fin brutale en 2022 de la ligne de sneakers Yeezy, une marque qui avait été créée en collaboration avec le rappeur Kanye West. Adidas avait stoppé la production de ses chaussures après les propos jugés antisémites du rappeur.

L'an dernier, le stock d'invendus des modèles Terrace qui inclut la Samba et la Gazelle, était valorisé à 1,2 milliard de francs. Adidas a réussi à ce jour à se débarrasser de tout ce stock en réalisant même des bénéfices qu’ils ont d’ailleurs reversés en partie à des ONG.

Une bonne surprise pour la marque qui n’avait pas vu venir ce succès. Les ventes globales du groupe ont augmenté de 8% depuis le début de l’année.

Maintenant que les baskets se sont imposées comme les sneakers préférées des fashionistas, Adidas est au taquet, et se prépare à remettre sur le devant de la scène d’autres modèles classiques tels que la Superstar, la plus célèbre des baskets de la marque.

C'est très laid, mais le modèle Taekwondo pourrait bien être la tendance prochaine selon certains médias spécialisés

Dans les modèles rétros, la Handball où la Taekwondo, toutes deux créées spécifiquement pour leur sport, pourraient bien être dans les grosses tendances de l’année prochaine. Comme quoi la mode, c’est cyclique, mais c’est avant tout une histoire de gros sous.