ProSpecieRara organise des marchés pour redécouvrir les légumes oubliés

La fondation ProSpecieRara invite la population à redécouvrir le goût des légumes traditionnels oubliés, comme les tomates, salades et bettes tricolores, lors de plusieurs événements printaniers en Suisse romande.

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Ces marchés visent à promouvoir la biodiversité, le jardinage durable et la culture de variétés locales. Keystone

En organisant des marchés, la fondation ProSpecieara invite la population à (re)découvrir le goût de tomates, salades ou encore bettes tricolores oubliées. Plusieurs évènements sont organisés à partir de la semaine prochaine en Suisse romande.

Ces rendez-vous printaniers offrent «l’opportunité de cultiver des espèces traditionnelles devenues rares, contribuant ainsi activement à la biodiversité et à des pratiques de jardinage durables», indique la fondation dans un communiqué.

Avec ces évènements, ProSpecieRara souhaite également encourager le public à cultiver soi-même des légumes. Ces journées s'adressent aussi aux personnes récemment installées, des stands d'information proposent des conseils et accompagnements pour réussir ses cultures, avec l'espace accessible.

«Planter des variétés ProSpecieRara, c’est défendre le libre accès aux semences, leur utilisation et leur diffusion. C’est aussi soutenir des producteurs locaux romands engagés pour la diversité cultivée.»

La fondation qui oeuvre depuis quarante ans en faveur de la:

«Diversité génétique et patrimoniale des plantes cultivées et des animaux de rente»

Elle indique veiller sur 38 races d’animaux de rente, 1600 plantes potagères et de plein champ, 400 variétés de petits fruits, 2400 variétés de fruits et 1000 variétés de plantes d’ornement.(dal/ats)