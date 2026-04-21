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Le nucléaire suisse est sur la voie d'un retour au Parlement

Leibstadt, Argovie, Suisse - 2 mai 2025
La centrale nucléaire de Leibstadt, en Argovie.Image: Shutterstock

Le nucléaire suisse est sur la voie d'un retour au Parlement

Après le Conseil des États, la commission de l'énergie du National a accepté à une courte majorité de lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales. L'énergie atomique pourrait ainsi redevenir une option pour garantir l'approvisionnement électrique du pays à long terme.
21.04.2026, 17:0221.04.2026, 17:02

L'énergie nucléaire est en bonne voie d'être relancée en Suisse. Après le Conseil des Etats, la commission de l'énergie du National a accepté de lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales, dans le cadre du débat sur l'initiative «Stop au black-out».

L'initiative populaire «De l'électricité pour tous en tout temps», déposée par des élus en particulier du PLR et des représentants de l’économie, veut inscrire dans la Constitution que toutes les formes de production électrique respectant l'environnement et le climat doivent être autorisées. Le comité souhaite ainsi rouvrir la porte à l'atome, en misant sur de nouvelles technologies plus sûres.

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Le Conseil fédéral a présenté un contre-projet afin de ne modifier que la loi. Il mise aussi sur l'ouverture aux différentes technologies, nucléaire inclus.

La commission a adopté le contre-projet par 13 voix contre 12, indiquent mardi les services du Parlement. L'énergie nucléaire doit redevenir une option pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité de la Suisse à long terme. (tib/ats)

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