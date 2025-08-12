Après avoir effectué toute sa préparation avec la Juventus, Alisha Lehmann a quitté le Piémont. Image: FC Como Women

Alisha Lehmann explique son curieux transfert

L’internationale suisse révèle pourquoi elle quitte la Juventus Turin pour rejoindre le FC Como, un club italien de milieu de tableau.

Adrian Bürgler Suivez-moi

Pourquoi une star mondiale du football comme Alisha Lehmann quitte-t-elle la Juventus Turin pour le FC Como, une équipe du milieu de tableau de Serie A? Cette question, nous sommes nombreux à nous la poser, d’autant que l’internationale suisse a remporté le doublé coupe/championnat la saison passée avec la Juve.

Une partie de la réponse réside dans le statut de Lehmann à Turin. À 26 ans, elle n’a joué qu’un rôle secondaire lors des succès de la saison passée, n’étant titularisée qu’à deux reprises. Au FC Como, elle devrait bénéficier de davantage de temps de jeu.



La seconde partie de la réponse, Alisha Lehmann la donne elle-même dans un entretien accordé au Guardian: «C’est un club indépendant, entièrement tourné vers le football féminin.» En effet, le FC Como Women n’a aucun lien avec Como 1907, l’équipe masculine de Serie A, ni avec aucun autre club masculin.

Le club appartient à la société d’investissement Mercury13, qui en a pris le contrôle l’an dernier avec l’ambition de devenir le premier groupe à posséder plusieurs équipes dans le football féminin. Parmi ses investisseurs figurent l’ancien défenseur international italien Giorgio Chiellini et la légende de Manchester United Juan Mata.

«J’ai tout de suite perçu qu’il y avait ici un véritable projet, avec un objectif clair et une vision. Signer au FC Como m’a tout simplement paru comme une évidence» Alisha Lehmann

Au FC Como, toute l’attention est portée exclusivement sur le football féminin, un point essentiel pour l’internationale suisse. «Nous traversons une période où le football féminin peut se définir lui-même. Et des clubs indépendants comme le FC Como jouent un rôle de pionniers dans ce processus», souligne Lehmann. Il ne s’agit pas seulement de gagner des matches, mais de bâtir quelque chose de durable.

Le président du club, Nicola Verdun, se réjouit de cette recrue: «Alisha Lehmann apporte non seulement son talent sur le terrain, mais aussi sa personnalité et sa passion pour le jeu.» Et, bien sûr, ses 16,7 millions d’abonnés Instagram, qui seront désormais abreuvés de photos et de vidéos de son quotidien dans la ville de Côme.

La joueuse de 26 ans précise toutefois qu’elle rejoint le FC Como avant tout pour jouer autant que possible. Elle veut aider l’équipe tout en poursuivant son développement personnel en tant qu’athlète. «Je viens ici pour gagner ma place à force de travail», prévient-elle.