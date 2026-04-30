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Une octogénaire tuée par son mari dans un EMS à Baden

Police argovie
Image d'illustrationImage: Keystone

Un féminicide serait survenu dans un EMS suisse

Une octogénaire a été tuée dans un EMS à Baden (AG). Son mari a été arrêté.
30.04.2026, 13:0330.04.2026, 13:03

Une femme de 81 ans a été retrouvée morte dimanche dans un établissement médico-social à Baden (AG). Grièvement blessé, son mari âgé de 82 ans a été arrêté. Selon le parquet argovien, il a avoué avoir tué son épouse.

L'homme se trouve actuellement en détention provisoire, indique jeudi le ministère public argovien. Selon des indices concrets, le mari a infligé des blessures mortelles à son épouse. De plus, les résultats de l'enquête semblent indiquer qu'il se serait infligé lui-même ses blessures.

La détention préventive ordonnée

Dimanche dernier, les secours et la police sont intervenus dans le courant de l'après-midi dans l'EMS: ils y ont découvert la femme âgée sans vie ainsi que son mari grièvement blessé. Ce dernier a reçu les premiers soins puis a été transporté à l'hôpital.

La Suisse est «à des années-lumière» de stopper les féminicides

Face aux autorités judiciaires, le suspect a reconnu être responsable de la mort de son épouse. Le parquet de Baden a ouvert une procédure pénale à son encontre pour meurtre. Le tribunal des mesures de contrainte a déjà ordonné la détention préventive.

Selon le parquet, rien n'indique que des membres du personnel de l'EMS soient impliqués. Une enquête est en cours pour déterminer le déroulement exact ainsi que les circonstances du crime. La présomption d'innocence s'applique. (jzs/ats)

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