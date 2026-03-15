A seulement 20 ans, Vera Çelik devient la première conseillère communale voilée de sa commune.

La première élue voilée à Zurich a des ennuis à cause d'Erdogan



L’élection d’une jeune politicienne zurichoise voilée a suscité un écho jusqu’en Turquie. Mais l’intéressée rejette toute récupération politique de son succès.

Plus de «Suisse»

Elle deviendra bientôt la première femme voilée à siéger au Conseil communal de la ville de Zurich: le 8 mars, Vera Çelik, 20 ans, a été élue dans la circonscription de Seebach. Assistante dentaire à Zurich-Seebach, elle fera son entrée à la Ville sous la bannière du Parti socialiste (PS).



L’élection de Çelik n’a pas seulement attiré l'attention en Suisse. Des médias turcs ont également relaté le succès de la jeune politicienne, d’origine turque. La chaîne publique TRT a par exemple écrit sur Facebook et Instagram que l’élection de Çelik était considérée par de nombreux membres de la communauté turque en Suisse comme un «signe important de participation sociale et de diversité».

Selon TRT, l’ambassadrice de Turquie en Suisse et le consul général à Zurich auraient également félicité Çelik par téléphone après son élection.



«Une trahison envers ses camarades kurdes»

Le publiciste et islamologue maroco-suisse Kacem El Ghazzali a vivement critiqué cette situation sur la plateforme X.

«En se laissant célébrer par les relais d’un État qui persécute des camarades kurdes et laisse croupir des opposants de gauche dans les geôles turques, elle se transforme en figurante utile de la stratégie cynique de soft power d’Ankara»

Il parle également d’une «trahison envers ses camarades kurdes du parti».



Çelik rejette ces critiques: «Ni l’ambassadrice de Turquie ni le consul ne m’ont appelée», a-t-elle rétorqué dans les colonnes du Sonntagsblick. En tant que politicienne suisse, elle se distancie de la politique turque.

«Mon élection à Zurich ne doit pas être instrumentalisée à des fins politiques par d’autres gouvernements»

Les questions adressées par le Sonntagsblick au consulat turc et à l’ambassade sont quant à elles restées sans réponse.



Faible participation électorale

Pendant la campagne, Çelik a de fait rencontré Suat Şahin, le président de l’organisation Türkische Gemeinschaft Schweiz, réputée proche d’Erdogan.

Mais cette rencontre s’explique, selon elle, par la très faible participation électorale des Suisses et Suissesses issus de sa diaspora.

«J’ai rencontré différentes organisations dans lesquelles des personnes issues de l’immigration s’engagent»

Elle dit ne pas connaître les positions politiques précises de Şahin.



Au conseil communal, Çelik souhaite s’engager sur des thèmes tels que la lutte contre les discriminations, l’égalité et l’accès à des logements abordables pour les personnes à bas revenu.

Lors d’un discours à Bienne (BE), elle s’est également prononcée en faveur du droit pour les enseignantes en Suisse de porter le voile. Dans un commentaire publié par Republik, elle écrivait par exemple:



«Interdire le voile aux femmes est tout aussi infantilisant que le leur imposer»

(val)