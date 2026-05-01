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1er Mai: appels à défendre salaires et emplois en Suisse

Des manifestants avec des pancartes et des drapeaux defilent dans les rues de Geneve, lors du defile du 1er mai - Fete du Travail, ce jeudi 1 mai 2025 a Geneve. Le traditionnel cortege du 1er mai, pla ...
Manifestation dans les rues de Genève le 1er mai 2025.Keystone

1er Mai: appels à défendre salaires et emplois en Suisse

Les syndicats défilent ce vendredi un peu partout dans le pays à l'occasion de la Fête du Travail. Plusieurs personnalités politiques vont également prendre la parole.
01.05.2026, 08:1401.05.2026, 08:14

A l'occasion de la Journée des droits des travailleurs et travailleuses ce vendredi 1er Mai, les syndicats défilent dans une cinquantaine de localités suisses. Le mot d'ordre: «Défendre les salaires et les emplois. Non au repli sur soi».

L'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» menace emplois et salaires, estime l'Union syndicale suisse dans un communiqué. Selon elle, la fin de la libre circulation des personnes impliquerait la fin de la protection des salaires.

L’UDC peut-elle refaire le coup de 2014?

«L'affaiblissement des contrôles ouvrirait le voie au dumping salarial», craint l'USS. A l'occasion du 1er Mai, la faîtière appelle à faire barrage à cette initiative.

Deux conseillers fédéraux vont s'exprimer

Le président de l'USS, le conseiller aux Etats Pierre-Yves Maillard, s'exprimera à Lausanne. Le conseiller national Cédric Wermuth, co-président du Parti socialiste, ira à Baden (AG) et à Langenthal (BE). Sa co-présidente, la conseillère nationale Mattea Meyer, sera quant à elle à Unterseen, dans l'Oberland bernois.

Les deux conseillers fédéraux de gauche prendront eux aussi la parole. Beat Jans sera à Bienne (BE) et Soleure, alors qu'Elisabeth Baume-Schneider se rendra à Liestal (BL). (jzs/ats)

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