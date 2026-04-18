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Coûts de la santé: Les Tessinois ne sont pas contents

A scene from the demonstration in support of SPITEX home care services, entitled Its not the patients fault, in Piazza Collegiata, Bellinzona, on Saturday 18 April 2026..(KEYSTONE/Ti-Press/Samuel ...
Les Tessinois étaient dans la rue ce samedi.Keystone

Les Tessinois ne sont pas contents

Entre 500 et 600 personnes ont protesté samedi après-midi à Bellinzone contre la participation des malades aux coûts des soins à domicile.
18.04.2026, 21:5118.04.2026, 21:51

Des centaines de Tessoinois ont manifesté samedi après-midi à Bellinzone. Ils ont critiqué une récente décision du gouvernement tessinois qui prévoit une contribution des patients à hauteur de 50 centimes pour chaque tranche de cinq minutes de prestations.

La mesure, entrée en vigueur le 1er avril, a fait l'objet d'une pétition lancée il y a quelques jours par le PS, les Vert-e-s, Pro Infirmis et Alliance Care. Le texte a recueilli plus de 20'000 signatures en quatre jours.

La décision du gouvernement de maintenir malgré tout la participation aux coûts a incité les lanceurs de la pétition – soit les partis de gauche et les associations de défense des patients – à organiser une manifestation pour exiger la suspension de cette mesure. Ils jugent la décision du gouvernement impopulaire et injuste, notamment pour les patients âgés et souvent privés de moyens.

Charge financière élevée

La charge financière est déjà particulièrement élevée au Tessin, où les primes d'assurance maladie sont parmi les plus chères du pays. La branche tessinoise de l'organisation Aide et soins à domicile Suisse (Spitex) considère que la mesure ne fera pas diminuer, contrairement à ce qu'avance le gouvernement.

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Les soins ambulatoires à domicile sont remboursés sur une base forfaitaire et la participation des patients – soit 50 centimes chaque cinq minutes de prestations pour une contribution journalière maximale de 15 francs – ne tient pas la route, ajoute-t-elle.

Décision «injuste»

En marge de la manifestation de samedi qui a rassemblé un grand nombre de personnes âgées et malades, le PS tessinois a déposé une interpellation parlementaire urgente qui sera traitée par le Grand Conseil lors de sa séance du 20 avril. Il exige la suppression de la base légale de cette mesure.

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Le président du PS tessinois Fabrizio Sirica estime que la mesure du gouvernement est «une injustice». «D'autres cantons suisses prévoyent une participation des patients aux coûts des soins à domicile», a-t-il dit à Keystone-ATS, «mais la situation n'est pas comparable dans la mesure où le Tessin est financièrement beaucoup plus faible et les primes d'assurance maladie sont parmi les plus élevées de Suisse.» (sda/ats)

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