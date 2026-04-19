Le dessin animé de la Cicad ne plaît pas du tout à Mauro Poggia

Ce clip romand contre l'antisémitisme dérange

La Cicad a dévoilé un dessin animé qui met en scène un canari face à des corbeaux hostiles, une métaphore loin de convaincre le conseiller aux Etats Mauro Poggia, qui dénonce une vision «manichéenne». De son côté, l'organisation déplore les réactions des «éternels détracteurs» de son travail.

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C'est l'histoire d'un canari qui lutte contre la haine et qui fait face aux méchants corbeaux qui le traitent d'agent du Mossad. Cette semaine, la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (Cicad) a présenté un dessin animé avec comme animatrice et voix off Sophia Aram, humoriste et comédienne française, connue pour ses prises de position engagées.



Au cœur du clip, un canari qui se fait harceler par des corbeaux médisants. Cette histoire racontée sous forme de fable n'a pas du tout plu à Mauro Poggia, conseiller aux Etats genevois qui dénonce la vision simpliste et binaire de l'association.

Voici le clip en question 👇 Le canari qui se bat contre les corbeaux malveillants, la fable de la Cicad présentée par Sophia Aram a fait réagir Vidéo: watson

«Je me suis dit, c'est quoi ce binz?», rit jaune le conseiller aux Etats Mauro Poggia. Au delà du «manque d'originalité de cette vidéo» selon le conseiller aux Etats genevois, «la Cicad se présente comme le seul élément brillant et clair dans cette période sombre, c'est consternant».

«La Cicad a une vision clivante du monde, ce manichéisme les dessert, car ils n'ont jamais défendu l'humanité, ils n'ont jamais condamné officiellement ce qu'Israël fait aux Gazouis» Mauro Poggia, conseiller aux Etats MCG

Le canari héroïque subit les attaques des corbeaux malveillants

Ce qui déplait à Mauro Poggia? Donner une image qu'il estime «complètement fausse» de l'organisation. «Ce n'est pas une association qui combat la discrimination dans son ensemble et elle ne peut pas se donner cette image de défense des opprimés envers et contre tous». Il ajoute aussi qu'il lui a fallu effectuer une pause dans le visionnage du dessin animé pour identifier l'image de la mine romande qui y figure.

Connaissez-vous l'histoire du canari dans la mine? Les canaris ont été utilisés par les mineurs pour détecter les effets du monoxyde de carbone et des autres gaz dangereux. Ils étaient utilisés pour alerter les équipes des changements de conditions dans la mine. Ayant besoin de beaucoup d'oxygène, les canaris cessaient souvent de chanter ou tombaient de leur perchoir inconscients lorsque l'oxygène se faisait rare devenant de véritables «lanceurs d'alerte» qui permettaient aux mineurs d'évacuer.

«La Cicad se positionne toujours en victime face aux critiques de tous bords. Pour elle, nous sommes les corbeaux qui l'attaquent en permanence», note Mauro Poggia. Le post Linkedin du conseiller aux Etats critiquant la vidéo a fait aussi réagir l'écrivain Quentin Mouron qui juge le dessin animé de la Cicad comme étant «profondément ridicule».

«Les personnages comme les corbeaux malveillants qui menacent le pauvre héros, me rappelaient la grande partition de l'UDC avec les moutons noirs» Quentin Mouron, écrivain

L'écrivain, qui se défend de «toutes accointances politiques avec le MCG», le rejoint toutefois sur la critique du dessin animé. «Cette opposition entre les gentils et les méchants est une rhétorique que la Cicad utilise de manière répétitive».

La Cicad voulait rappeler ses combats

Ces critiques «n'étonnent pas le moins du monde» le secrétaire général de la Cicad, Johanne Gurfinkiel qui ne souhaite pas s'étendre sur les arguments «des éternels détracteurs de notre travail». Il explique que le dessin animé produit il y a plusieurs mois et qui a été diffusé en avant-première au Salon du livre de Genève a été imaginé «sur un ton ludique, et humoristique, tout en gardant une idée d'un éveil».

«La Cicad mène un combat contre le racisme et l'antisémitisme, le dessin animé devait rappeler les causes pour lesquelles nous nous battons» Johanne Gurfinkiel, secrétaire général Cicad

Le canari héroïque qui défend les personnes discriminées, extrait du dessin animé de la Cicad

A la critique de Mauro Poggia de la vidéo, Johanne Gurfinkiel, secrétaire général Cicad répond qu'il voulait «mettre en exergue les attaques quotidiennes auxquelles l'association et lui-même sont confrontés et rappeler le rôle que celle-ci joue dans la société». Interrogé sur le sens de la mine romande qui y figure, Johanne Gurfinkiel explique:

«Si Monsieur Poggia y voit une vision manichéenne, c'est peut-être qu'il se sent concerné. Ce dessin animé ne vise personne, il vise des idées et des propos» Johanne Gurfinkiel, secrétaire général Cicad

Le gentil canari joue le rôle de «lanceur d'alerte» selon le secrétaire général de la Cicad. «Notre objectif est de continuer d'être le canari dans la mine face à la radicalité des acteurs de haine.»

Une vidéo réussie ou non ?

Il est clair que Mauro Poggia et Johanne Gurfinkiel ne se mettront pas d'accord sur le fond ni sur la forme de cette vidéo, mais qu'en pense un expert en relations publiques? Watson a contacté Romain Pittet, spécialiste en relations publiques qui n'a pas d'avis tranché sur le sujet. «La forme interroge, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle n'est pas inintéressante, car elle permet de dédramatiser un peu le sujet», note-t-il.

«En voyant le dessin animé, je me suis dit ok, il y a une polémique actuelle sur le retrait des subventions publiques à la Cicad et cette vidéo veut rappeler que le rôle de celle-ci est de lutter contre toutes les discriminations»

Le canari fait preuve de pédagogie dans la mine romande

Romain Pittet explique que le dessin animé permet de replacer les valeurs portées par la Cicad pour ceux qui ne connaissent pas l'association, ce qui en soit est «tout à fait compréhensible», cependant, il s'interroge sur le fond du message. Le spécialiste en relations publiques explique qu'il a dû consulter le site de la Cicad pour savoir ce que l'association faisait exactement.

«Ce qui m'interpelle, c'est qu'à part le mot ‹agents du mossad› qui apparaît dans la vidéo, on ne comprend pas qu'il s'agit principalement de lutte contre l'antisémitisme. Ce dessin animé pourrait être produit par n'importe quelle association qui se bat contre les discriminations».

Le spécialiste ajoute que l'image du canari seul dans la mine romande donne l'impression que «la Cicad est la seule association à lutter contre les discriminations». Concernant le côté binaire de la publicité, Romain Pittet note qu'il est tout à fait compréhensible «qu'une association de cet ordre veuille avoir un message clair et polarisé».

Mais cette vidéo est-elle vraiment réussie? Ne souhaitant pas distribuer les bons et les mauvais points, le spécialiste en relations publiques précise toutefois qu'en communication, il est important «d'avoir un discours spécifique, appelé Unique Selling Proposal ou proposition unique de vente qui distingue une marque de ces concurrents», ce qui n'est pas le cas dans cette vidéo note-t-il.

«Il existe la Licra qui est contre l'antisémitisme et le racisme, et la Cicad qui lutte spécifiquement contre l'antisémitisme, nous ne voyons pas cette distinction dans la vidéo»

Au bout du compte, cette vidéo générique reste floue, selon le spécialiste, mais selon lui, ce n'est pas une mauvaise stratégie pour autant. «Les critiques n'apprécieront pas l'image qu'elle renvoie et seront confortés dans leur idée et le public qui ne connaît pas l'association sera rassuré de savoir qu'elle lutte contre les discriminations. Vous en avez donc pour tous les goûts».