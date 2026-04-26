Fribourg se prononce sur la loi d'assainissement des finances de l'Etat

Les Fribourgeois votent ce dimanche sur la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE), visant à contenir la croissance des charges publiques.

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Tandis que le Conseil d'Etat et la majorité de centre-droit soutiennent cette loi pour maîtriser les finances sans augmenter les impôts. Keystone

Les Fribourgeois se prononcent ce dimanche sur un référendum concernant la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE), qui veut contenir la croissance des charges. Conseil d'Etat et majorité de centre-droit au Grand Conseil la soutiennent, alors que gauche et syndicats s'y opposent.

Les tenants du oui mettent en avant la nécessité de «garder la maîtrise des finances sans augmenter les impôts». Le gouvernement appelle les citoyens à accepter la LAFE, votée par le législatif en octobre par 57 voix contre 35 et 4 abstentions, pour «conserver la qualité des prestations et le volume des investissements».

«Les projections montrent une détérioration préoccupante de la situation financière», a indiqué en début de campagne le président du Conseil d'Etat Philippe Demierre. Or, la Constitution cantonale exige un budget équilibré. C'est pourquoi l'exécutif a élaboré un plan pour freiner la croissance des dépenses.

Cadeaux fiscaux

La LAFE est une partie du programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE), qui prévoit 85 mesures pour 405 millions de francs d’améliorations budgétaires entre 2026 et 2028. Ses 18 mesures sont de la compétence du Grand Conseil. Sans ces mesures, le budget 2026, retiré finalement, n’aurait plus respecté la règle de l’équilibre.

Fribourg a commencé l'exercice sans budget. Une nouvelle copie sera soumise aux députés à fin juin. Du côté des opposants, le SSP, la FEDE, les Vert-e-s et le Parti socialiste fribourgeois résument leur message en une phrase: «Ce n'est pas à la population, ni aux employés de l'Etat, de payer pour une décennie de cadeaux fiscaux!».

La campagne a connu un «rebondissement» avec la publication à fin mars des comptes 2025 de l'Etat. Au-delà d'un bénéfice de l'ordre du demi-million, la gauche et les syndicats ont réagi à l'excédent avant les opérations de clôture ressorti à 107,2 millions de francs, en y voyant la preuve de l'inutilité de la LAFE et du PAFE. (dal/ats)