beau temps21°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Le conseiller national Cédric Wermuth peut se représenter

Cédric Wermuth.
Le conseiller national Cédric Wermuth (PS/AG) pourra se représenter pour la cinquième fois à l'automne 2027 (image d'archives).Image: Keystone

Ce conseiller national se représente malgré les règles de son parti

Le conseiller national Cédric Wermuth pourra briguer un cinquième mandat en 2027, les délégués du Parti socialiste (PS) argovien ayant largement levé samedi à Zofingue la limitation du nombre de mandats.
25.04.2026, 15:1325.04.2026, 15:13

Le conseiller national Cédric Wermuth (PS/AG) pourra se représenter pour la cinquième fois à l'automne 2027. Les délégués du PS argovien, réunis samedi en congrès à Zofingue, ont décidé à une large majorité de lever la limitation du nombre de mandats.

Les statuts du PS argovien exigent, pour les mandats fédéraux et cantonaux, une nomination à la majorité des deux tiers des délégués après douze ans de mandat.

La migration vers la Suisse est «indispensable à notre mode de vie»

En fonction depuis 2011, Cédric Wermuth a siégé pendant quatre législatures. Les délégués du parti devaient décider samedi de lever ou non cette limitation du nombre de mandats.

Le congrès a donc opté pour une levée de la limitation, ce qui permettra au politicien âgé de 40 ans, également co-président du PS Suisse, de se représenter aux élections fédérales. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
On a goûté la mayo paprika de Thomy et Zweifel
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces fausses vidéos porno de Suissesses mettent la justice en difficulté
L’IA peut produire des milliers de deepfakes pornographiques. Un phénomène que le droit suisse n'a pas vraiment anticipé. Mais créer un nouveau délit ne résoudrait pas forcément le problème, selon l'avocat Manuel Bertschi. Interview.
L’idée a de quoi déranger: des anonymes ont récupéré des images d’influenceuses suisses pour en faire des contenus pornographiques à l’aide d’outils d’IA. Depuis 2024, ils diffusent ces deepfakes via deux forums publics sur Telegram. Ceux-ci comptent plusieurs centaines de membres, parfois contre rémunération, selon une enquête du Tages-Anzeiger.
L’article