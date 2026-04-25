Le conseiller national Cédric Wermuth (PS/AG) pourra se représenter pour la cinquième fois à l'automne 2027 (image d'archives). Image: Keystone

Ce conseiller national se représente malgré les règles de son parti

Le conseiller national Cédric Wermuth pourra briguer un cinquième mandat en 2027, les délégués du Parti socialiste (PS) argovien ayant largement levé samedi à Zofingue la limitation du nombre de mandats.

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Le conseiller national Cédric Wermuth (PS/AG) pourra se représenter pour la cinquième fois à l'automne 2027. Les délégués du PS argovien, réunis samedi en congrès à Zofingue, ont décidé à une large majorité de lever la limitation du nombre de mandats.

Les statuts du PS argovien exigent, pour les mandats fédéraux et cantonaux, une nomination à la majorité des deux tiers des délégués après douze ans de mandat.

En fonction depuis 2011, Cédric Wermuth a siégé pendant quatre législatures. Les délégués du parti devaient décider samedi de lever ou non cette limitation du nombre de mandats.

Le congrès a donc opté pour une levée de la limitation, ce qui permettra au politicien âgé de 40 ans, également co-président du PS Suisse, de se représenter aux élections fédérales. (sda/ats)