Le premier sondage du groupe Tamedia, réalisé entre le 7 et 8 août, se base sur les réponses de 11 865 réponses obtenues à travers toute la Suisse.

La part d'indécis et de réponses «plutôt oui» et «plutôt non» est grande pour les deux projets, souligne l'institut LeeWas, mandaté pour effectuer le sondage. Le soutien pour les initiatives diminue avec le temps, tandis qu'il augmente pour les référendums, note-t-il en outre.

La réforme de la LPP recueille elle seulement 33% de oui, contre 59% de non et 8% d'indécis.

L'initiative biodiversité, sur laquelle la population va voter le 22 septembre, recueille pour l'instant 51% de votes favorables, contre 42% de non et 7% d'indécis, selon le sondage de Tamedia/20 Minuten publié mercredi.

Ces parents ont vécu un enfer pour savoir de quoi souffre leur enfant

Les spécialistes déplorent que la Suisse a mis trop d'obstacles en matière de tests génétiques. Deux familles racontent ce que cela signifie lorsque votre enfant va mal sans que l'on sache pourquoi.

Les soupçons germaient chaque mois un peu plus à mesure que Luis* prenait du retard dans son développement. Il était beaucoup plus petit que les enfants de son âge et avait du mal à articuler les mots. A l'âge de trois ans, il était clair que quelque chose n'allait pas. Dans un hôpital pour enfants, les médecins ont constaté un déficit en hormone de croissance.