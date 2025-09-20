L'UDC est le parti qui représente le moins les Suisses

Quel parti respecte le plus les intentions de sa base? Qui sont les principaux dissidents du parlement? Quels sujets ont suscité le plus de controverse sous la Coupole fédérale? Une nouvelle plateforme politique livre des conclusions surprenantes.

Lea Hartmann / ch media

Plus de «Suisse»

Près de deux ans se sont écoulés depuis les dernières élections législatives en Suisse, et lentement mais sûrement, les politiciens et les partis commencent à se préparer pour la campagne de 2027.

Nous sommes à mi-mandat au Parlement fédéral. L'heure est donc au bilan. De quels sujets a-t-on le plus longuement débattu au Parlement durant cette législature? Quels partis votent particulièrement à l'unisson, et quels politiciens s'écartent le plus souvent de la ligne de leur parti?

Le Parlameter, plateforme de l'Institut de politique économique suisse (IWP) de l'Université de Lucerne, permet de répondre à ces questions. La base de données évalue non seulement tous les votes des deux Chambres, mais les met également en relation avec les décisions de la population pour savoir si les partis respectent les intentions de leur base.

L'UDC, parti le moins représentatif des Suisses

Pour comparer le comportement des parlementaires avec celui de la population, le Parlameter utilise les données des sondages de sortie des urnes sur les initiatives et les référendums. Les votants y indiquent le parti dont ils se sentent le plus proches.

Il apparaît clairement que les sympathisants du PS devraient envisager de voter pour les Verts à l'avenir. Lors des scrutins, les électeurs du PS ont certes suivi leurs députés au Parlement la plupart du temps. Mais la concordance était encore plus grande entre les partisans du PS et les parlementaires verts. Une avance minime cependant, d'un seul point de pourcentage (97% contre 96%). Pas de surprise dans tous les autres grands partis: tant les positionnements que les votes correspondent.

La formation la plus proche des électeurs suisses, tous partis confondus, est actuellement le parti des Vert'libéraux. Sept fois sur dix, sa majorité a voté comme la majorité des citoyens. A l'inverse, l'UDC est clairement le parti qui colle le moins aux intentions des Suisses. Il n'a recueilli que 58% des voix.

Principaux dissidents

Seul contre tous. Le conseiller aux Etats zurichois, Daniel Jositsch (PS) s'est une fois de plus distingué cette semaine. Il a été l'unique socialiste à voter en faveur d'un ralentissement partiel de la réglementation de la mégabanque UBS par le Conseil fédéral.

Daniel Jositsch est conseiller aux Etats zurichois PS. Keystone

Durant cette législature, aucun autre parlementaire ne s'écarte aussi souvent de la ligne de sa formation que Jositsch. Il vote différemment au Conseil des Etats environ une fois sur cinq. Les sénateurs respectent en général moins la ligne du parti que les conseillers nationaux, ce qui s'explique par le fait qu'ils représentent non seulement les intérêts de leur parti, mais aussi et surtout ceux de leur canton. Le conseiller national le plus obstiné vient quant à lui du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures: Thomas Rechsteiner, en fonction depuis 2019, adopte une position différente de celle de la plupart de ses collègues dans près de 10% des cas.

Voici le palmarès des dissidents

Au Conseil national:

Thomas Rechsteiner (Centre, AI): 90,5% Christian Wasserfallen (PLR, BE): 91.4% Giorgio Fonio (Centre, TI): 91,8%

Au Conseil des Etats:

Daniel Jositsch (PS, ZH): 81,6% Peter Hegglin (Centre, ZG): 84,4% Fabio Regazzi (Centre, TI): 85,1%

Ce n'est pas un hasard si plusieurs élus du Centre figurent en tête du classement des dissidents. Ils votent en moyenne le moins unanimement. Les socialistes et les Verts apparaissent quant à eux le plus en accord. Curieusement, si l'unité au sein de l'UDC s'est renforcée au fil du temps – ses membres osant de moins en moins voter contre l'avis du parti –, la loyauté envers le parti des parlementaires du Centre a diminué d'une session à l'autre.

Au Centre et au PLR, on observe également un léger fossé entre hommes et femmes. Ces dernières sont plus fidèles à leur formation que leurs collègues masculins.

Les thèmes les plus controversés

On peut aussi s'intéresser aux thèmes les moins consensuels. Chez les socialistes, les remboursements des médicaments achetés à l'étranger et les indemnités de départ des cadres de la Confédération ont clivé en interne au cours des deux dernières années.

Parmi les libéraux-radicaux, c'est l'accroissement des surfaces écologiques sur les terres agricoles qui a le plus divisé, tandis qu'à l'UDC, c'est une initiative émanant du Centre et visant à mieux protéger les garages suisses contre la pression des constructeurs. Enfin au Centre, le transport transalpin de marchandises a suscité les plus grandes divergences.

Les débats les plus longs

En deux ans, le Conseil national a examiné plus de 1000 objets – projets de loi, interventions ou initiatives. Le Conseil des Etats en a traité près de la moitié.

L'hiver dernier, la Chambre haute et la Chambre basse ont débattu pendant 24 heures d'affilée du budget fédéral pour l'année à venir. Il s'agit du record absolu de la législature en cours. Outre les finances, la nouvelle loi sur le CO₂ et la querelle autour de la loi sur les douanes ont également occupé le Parlement pendant de nombreuses heures.

Traduit et adapté par Valentine Zenker